Michiel van Nispen op het nippertje herkozen in Tweede Kamer

SP'er Michiel van Nispen uit Breda is toch weer gekozen in de Tweede Kamer. Na de definitieve telling kwam het aan op 160 stemmen. Van Nispen kreeg het nieuws vrijdag te horen. "Ik zat expres alleen. Toen duidelijk werd dat ik toch in de kamer zou komen, ben ik naar de fractiekamer gegaan. We hebben het wel even gevierd." De SP heeft nu vijf zetels in de kamer, D'66 negen.

"Het was een hele gekke week" zegt Michiel die op nummer vijf van de SP staat. Na de verkiezingen kreeg de SP 5 zetels toebedeeld. Michiel leek daardoor zijn werk voor de SP in de Tweede Kamer door te kunnen zetten. "Op dinsdag kreeg ik te horen dat mijn kamerzetel toch naar D66 zou gaan." Dat was na een prognose van de kiescommissie. Vervolgens kreeg Michiel te maken met mensen die afscheid kwamen nemen. Tegelijk waren er kamerleden doe hem om hulp vroegen bij zaken die in de Tweede Kamer spelen. "Het was heel raar."

"De kinderen vonden het zielig voor mij, maar waren ook blij."