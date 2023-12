Automobilisten stranden na tanken van water in plaats van benzine

Zeker tien automobilisten zijn donderdagavond gestrand nadat ze getankt hadden in het Belgische Poppel, net over de grens bij Goirle. De bestuurders hadden ongemerkt water getankt. Dit water was in het reservoir van het tankstation gekomen door de vele regen van de laatste tijd. Op Facebook waarschuwen gedupeerde automobilisten uit Goirle elkaar voor het water in de benzinepomp.

Volgens eigenaar Peter van Raak van het gelijknamige tankstation Van Raak is het grondwaterpeil flink gestegen wat voor de problemen heeft gezorgd. "Door de druk van het gestegen waterpeil is in één van de benzineopslagen water binnengekomen. Benzine drijft op water. De benzine wordt aan de onderkant opgepompt naar de autotank, maar dit bleek dus vooral water te zijn."

Wachten op privacy instellingen...



Het gevolg was dat zeker tien auto's na enkele kilometers niks meer deden. Dit gaf voor de bestuurders veel overlast want ze moesten weggetakeld worden. De eigenaar van het tankstation wil de getroffen bestuurders vergoeden. "Ik ben daar gewoon voor verzekerd dus ze kunnen me een mailtje sturen." De ANWB laat weten dat auto's met water in de tank niet ver komen. Ze hebben gister ook diverse automobilisten moeten helpen die gestrand waren. Mocht iemand wel doorrijden dan bestaat de kans dat de motor kapot gaat. Het advies van de ANWB is om de tank leeg te laten pompen. Van Raak is een familiebedrijf met bijna twintig tankstations langs de Belgische grens. "We hebben dit in ons 56 jarig bestaan helaas drie keer eerder meegemaakt. Er raken afsluitranden verweerd onder de grond waardoor er water kan binnenkomen. De bewuste opslag wordt nu aangepakt. Ik hoop dat deze begin volgende week weer gewoon werkt."

Wachten op privacy instellingen...