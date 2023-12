ChatGPT of rijmwoordenboek? Zo krijg je de beste sinterklaasgedichten

5 december komt rap dichterbij en daarmee begint ook de tijd te dringen voor een mooi sinterklaasgedicht. Michael Janus (49) komt uit Vlijmen en hij houdt wel van een potje rijmen. Zijn website 'Mick’s Rijmwoordenboek' moet het tegenwoordig opnemen tegen de kunstmatige rijmkunsten van ChatGPT, maar volgens hem is dat geen enkel probleem.

Al vanaf begin november komen de eerste bezoekers weer naar de website van Michael, maar deze laatste week is het extra druk. De opkomst van AI en ChatGPT ziet Michael niet als bedreiging. Hij heeft zelf ook een AI-generator gemaakt waar mensen kant-en-klare zinnen kunnen laten maken.

Volgens Michael is er een zichtbaar verschil tussen de online tools. “Mijn AI-rijmwoordenboek is helemaal niet zo goed in teksten schrijven als ChatGPT, maar AI kan wel beter rijmen in het Nederlands. ChatGPT is dan weer handiger voor een goed verhaal waarbij de zinnen moeten kloppen.”

Michael merkt dat de meeste mensen het toch leuk vinden om zelf een gedicht te maken. “Sinterklaasgedichten zijn persoonlijk, dat schrijven mensen graag zelf. Daar kun je natuurlijk wel een hulpmiddel bij gebruiken: een beetje van jezelf en een beetje van het internet.” Zijn rijmwoordenboek had woensdag 1 miljoen pageviews en de AI-versie werd 20.000 keer bekeken.