Bossche bollen-onderbroek en andere Brabantse cadeautjes voor in de schoen

Een trui met 'Houdoe', een boxershort met Bossche bollen of een embleem van een worstenbroodje: de Sint heeft genoeg Brabantse keuzes dit jaar. Want zeg nou zelf, wat is er leuker dan in je schoen of surprise eens een keer een cadeautje vinden dat helemaal bij jouw stad of dorp past? Gelukkig heeft vrijwel iedere stad tegenwoordig eigen souvenirs.

In bakkerij Royal in de Visstraat in Den Bosch verkoopt Guido van der Staak allang niet meer alleen de beroemde Bossche bollen. In de zaak is een apart hoekje ingericht met werkelijk álles waar je maar een Bossche bol op kunt afdrukken: kerstballen, schorten, sokken, mokken, theelepels en ja, dus ook een onderbroek. "Verkoopt hartstikke goed", lacht hij.

"Uit één pakket kun je zes Bossche bollen maken."

Het meest trots is Van der Staak op zijn Bossche bol Doe het zelf-pakket: "Die maken we hier in de winkel. Uit één pakket kun je zelf zes Bossche Bollen maken. Alleen de slagroom en suiker moet je zelf toevoegen." Het Bossche chauvinisme zal niemand verbazen. De Bosschenaar is trots op zijn stad. In Tilburg was dat lange tijd anders. De Kruikenzeiker, het mannetje dat deemoedig met zijn hoofd naar beneden een kruik met z’n eigen urine erin naar de fabriek sjouwt, was niet voor niets jarenlang het symbool van de stad. Maar de tijden veranderen. De laatste jaren wordt de Tilburger steeds trotser op z’n stad, merkt Lieke van Spaendonk. In Ollie’s in de Tuinstraat staat ze voor een muur van mandjes met emblemen erin. De groen-oranje kleuren van Kruikenstad springen eruit. En verder tientallen Brabantse kreten. Het bekende logo van Disney werd verbouwd tot ‘Dès wel’. Een kat met een pul bier in de hand roept ‘Maawe meude mèèrege’. “Tilburgers worden steeds trotser op hun eigen stadje”, merkt Van Spaendonk. “Het is een dorpse sfeer die hier hangt, heel warm.”

“Ik vind het leuk om iets van hier te geven.”