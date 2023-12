Efteling-miljoenen belangrijk voor gemeente en dat weet het attractiepark

Nu blijkt dat De Efteling is voorgetrokken tijdens de coronacrisis, is de vraag hoe belangrijk het attractiepark is voor de gemeente Loon op Zand. Volgens oud-wethouder Gerard Bruijniks zijn de Efteling-miljoenen enorm belangrijk. Dat weet het attractiepark ook. De Efteling heeft gedreigd te vertrekken als het zijn zin niet krijgt, weet de voormalige wethouder.

Uit documenten die de gemeente Loon op Zand op verzoek van Omroep Brabant openbaar heeft gemaakt, komt een beeld naar voren dat de Efteling makkelijker dingen voor elkaar kreeg dan andere ondernemers tijdens de coronacrisis.

'Hele families werken er'

Gerard Bruijniks (61) is tien jaar wethouder geweest in de gemeente Loon op Zand. Hij was tot 1 januari 2022 dé Efteling-wethouder en heeft dus het grootste gedeelte van de coronacrisis meegemaakt. “De Efteling is reuze belangrijk voor de gemeente Loon op Zand”, zegt Bruijniks.

De oud-wethouder zegt dat ‘heel veel’ inwoners van Loon op Zand bij de Efteling werken. “Het zijn hele families die er werken. Als je op een verjaardag zit ergens, dan is er altijd wel iemand van de Efteling.”

Ieder jaar ruim 2 miljoen

In de meest recente jaarrekening van het jaar 2021 valt te lezen dat de gemeente 2,2 miljoen euro ophaalde aan toeristenbelasting. Het pretpark zorgt ook voor een behoorlijk bedrag aan onroerendezaakbelasting.

Bruijniks zegt dat het in zijn tijd ging om 2 tot 2,5 miljoen euro, op de totale gemeentebegroting van 70 miljoen euro.“De toeristenbelasting wordt eigenlijk betaald door de mensen die genieten als toerist. Dat betekent dat er ook wegen en allerlei voorzieningen aangelegd worden. Die worden niet door de inwoners, maar door de Efteling betaald”, zegt Bruijniks.

Rechte rug van gemeente

Wie ook door de Efteling worden betaald, zijn juristen. Bruijniks vertelt: “Groot geld kan mensen met kennis en vaardigheden inhuren om aan te geven wat ze willen hebben en hoe. Ze kennen de juridische regeltjes. Maar dan zie ik nog steeds een rechte rug bij de gemeente Loon op Zand die zegt: 'Tot hier en niet verder.' De gemeente kijkt naar de belangen van de Efteling, maar zeker ook van haar inwoners."

Die rechte rug hield de gemeente ook toen de Efteling dreigde weg te gaan uit de gemeente, vertelt Bruijniks: “Ze hebben wel eens gedreigd met verhuizen. Dat ging over het wel of niet uitbreiden van het park. Ik werd er niet warm of koud van, maar ik kreeg wel kriebels.” In een reactie zegt de Efteling dat hier nooit serieus over is gesproken.

Meedenken over hoe het beter kan

Uit de stukken die Omroep Brabant heeft opgevraagd, komt onder andere naar voren dat ambtenaren meedenken met de Efteling. Zo worden er suggesties gedaan om sommige plannen net even iets anders te verwoorden, waardoor het juridisch wel mag. Bruijniks zegt hierover: “Natuurlijk gebeurt dat. Maar altijd vanuit het grotere perspectief, het grotere plan dat er ligt. Dan is meedenken over hoe het beter kan natuurlijk heel goed.”’

Op de vraag of het niet lastig is om op te treden tegen het bedrijf waar de gemeente tegelijk zulke grote financiële belangen heeft, zegt Bruijniks: “Nee. Iedereen is gelijk en de belangen worden op dezelfde wijze afgewogen. Het belang was om corona eronder te krijgen. En dat doe je niet door af en toe de ogen dicht te knijpen.”

Gemeente zonder Efteling

Hoe zou de gemeente Loon op Zand eruit zien zonder Efteling? Bruijniks: “Dan was het ook nog steeds een heel mooie gemeente”, vertelt de oud-wethouder.

“Met veel handenarbeid, maar minder mensen werkzaam in een mooi attractiepark. Ook met minder openbaar vervoer. Nu kunnen we om de tien minuten naar Tilburg en Den Bosch, met landelijke aansluitingen. Zonder de Efteling hadden we dat niet gehad.”

Het onderzoek wordt ook uitgelegd in de YouTube-serie 'Hoe..?'