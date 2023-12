Drugshandel op school in Bladel: twee verdachten (16 en 60) opgepakt

Een 16-jarige jongen en een 60-jarige man uit Veldhoven zijn deze week opgepakt omdat er op de middelbare school Pius X-College in Bladel is gehandeld in drugs. De politie zegt dat er mogelijk nog meer mensen worden aangehouden.

Of de jongste verdachte een leerling van de school is, wil de politie in het kader van privacy niet bevestigen.



De politie kreeg een aantal weken geleden signalen dat er op de school 'verdovende middelen' zouden worden verhandeld. Er werd direct een onderzoek ingesteld. Dat leidde tot de aanhoudingen. Waar ze werden opgepakt is nog onduidelijk.



Controle in kluisjes

Vrijdag heeft de politie kluisjes gecontroleerd op de school. Dat onderzoek was gericht op drugs, wapens en vuurwerk. Er werd een speurhond ingezet. "Tijdens die controle zijn geen noemenswaardige zaken gevonden", besluit de politie.