Huilen, want verstandelijk beperkte jongeren kunnen geen brood meer bakken

De enige bakker van het historische stadje Megen gaat sluiten. De winkel is van zorgorganisatie Dichterbij, die het bedrijf gebruik als dagbesteding voor haar licht verstandelijk beperkte cliënten. Doordat de zorgorganisatie er geen brood meer in ziet, moet ze op zoek naar een andere dagbesteding voor de jonge bakkers. "We zijn monddood gemaakt", zegt Eddy Müller die als vrijwilliger voor de bakkerij werkt.

"Ik ben er kapot van. Dit gaat me aan het hart", vertelt begeleider Sanne Mulders. Ze wilde haar verhaal doen voor de camera van Omroep Brabant. Stichting Dichterbij was een half uur voor het interview om een reactie gevraagd. De stichting belde daarna snel naar de bakkerij om het interview te voorkomen. "Ik mag niks meer zeggen. Het spijt me", zegt Sanne geschrokken. Ze is nog altijd druk aan het bellen bellen met de stichting. "Ze leggen je gewoon een spreekverbod op", concludeert vrijwilliger Eddy. "Dat is toch bezopen."

"Het is de hele dag huilen hier."

Tien cliënten met een lichte verstandelijke beperking helpen bij Bakkerij Antoon en Frans. Ze helpen de bakkers met het bakken of inpakken van brood. De pittoreske bakkerszaak zit al zo'n tien jaar in het dorpshuis. "Dit is helemaal niet leuk", zegt een cliënt droevig. "Het is de hele dag huilen hier", merkt de 74-jarige Eddy. Hij werkt als chauffeur voor de stichting. "Een jongen had de hele nacht niet geslapen door de sluiting", zo zei hij." Hij gaat zelf 'vooral de praatjes met cliënten missen.'

"Het was een wanhoopsdaad."

"Hou ze tegen hè, jongens!", zo komt vaste klant Barbara Bouwman strijdbaar binnen. "Ik vind dit heel erg. Megen heeft al zo weinig en dat gaat dit ook weer weg. De mensen hier zijn zo leuk en hartelijk." "Het was een wanhoopsdaad", zegt Sanne over haar poging tot een interview. "Ik hoop dat iemand ons nog gaat redden." Dat lijkt tegen beter weten in, want voor de stichting is het besluit definitief. "De bakkerij is verouderd en niet meer geschikt om een goede dagbesteding te bieden", zo verklaart woordvoerder Lycia Bakker de sluiting. "We begrijpen dat onze cliënten dit besluit heel vervelend vinden." Volgens begeleider Sanne komt het door 'financiële problemen in de organisatie', maar de stichting ontkent dat. De bakkerij gaat in het eerste kwartaal van volgend jaar dicht. Voor de cliënten wordt een andere dagbesteding gezocht, zo belooft de stichting. Inwoners van Megen zullen hun brood voortaan ergens anders moeten kopen.