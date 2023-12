De auto waarmee de andere wagens werden geramd (foto: Toby de Kort/SQ Vision). De politie werd ook ingeschakeld (foto: Toby de Kort/SQ Vision). Volgende 1/3 Man raakt onwel en ramt drie auto's: grote ravage

Een automobilist heeft vrijdagavond laat ongewild drie wagens geramd in de Megenstraat in Tilburg. De bestuurder is mogelijk onwel geworden. Buurtbewoners hoorden dat er in een auto flink gas werd gegeven en een enorme klap. Toen ze gingen kijken, zagen ze dat de chauffeur nog in de auto zat, met zijn voet op het gaspedaal.