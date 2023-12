Auto botst frontaal op boom, bestuurder naar ziekenhuis

De auto was zwaar beschadigd (foto: Toby de Kort/SQ Vision). De schade wordt bekeken (foto: Toby de Kort/SQ Vision). Volgende 1/2 De auto was zwaar beschadigd (foto: Toby de Kort/SQ Vision).

Een wagen is vrijdagavond op de N65 bij Biezenmortel frontaal op een boom gebotst. De bestuurder is met onbekende verwondingen naar het Elisabeth- TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg gebracht. Hij is vermoedelijk in slaap gevallen.