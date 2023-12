Jongens steken vuurwerk af, politie vindt bij hen thuis 29 kilo

In drie huizen in Teteringen is vrijdagavond in totaal 29 kilo zwaar vuurwerk gevonden. De politie kwam het explosieve spul op het spoor toen ze een groep jongeren op de Donkerstraat in het dorp betrapte op het afsteken van vuurwerk.

De jongens gingen er vandoor, maar agenten konden vier van hen in de kraag vatten. Ze zijn allemaal dertien jaar oud en wonen in Teteringen. In drie van de vier huizen waar ze wonen, ontdekten agenten zwaar vuurwerk. In totaal ging het om 29 kilo. Het vuurwerk is in beslag genomen. De jongens worden doorverwezen naar HALT, voor een alternatieve straf.