Winters weer met sneeuw in het vat, zondag code geel want het wordt glad

Er staat een mooi winters weekend voor de deur. Vooral de zaterdag krijgt door de opklaringen wat kleur. Zondag blijft het net zo koud. Mogelijk wordt er later op de dag een sneeuwlaagje opgebouwd. Het KNMI waarschuwt met weercode geel, want zondagavond wordt een glibberig geheel.

Het winterplezier is van korte duur. De maandag wordt nat en guur. De dinsdag en pakjesavond kennen hetzelfde beeld, zo heeft weerman Raymond Klaassen van Weerplaza medegedeeld.

Na een koude vrijdagnacht met temperaturen tot 5 onder nul, schijnt de zon zaterdagmiddag behoorlijk gul. "Het wordt een mooie winterse dag van tussen de 0 en 2 graden. Een ideale dag om te wandelen over de paden." De zonnige momenten worden afgewisseld met wat bewolking, maar de kans op neerslag is gering. Misschien is er het uiterste westen van provincie wat sneeuwval, door wolken die over Zeeland trekken vooral.

's Avonds koelt het weer flink af tot onder het vriespunt. "Maar de provincie is ook wat mist en nevel gegund. Daaronder koelt het wat minder sterk af", is wat Klaassen in het radioprogramma WEEKEND aangaf.

Sneeuw

De zondag begint wat grijs, maar in de middag is het weer prijs. Opklaringen hebben dan de overhand, maar vanuit het zuidwesten trekt er bewolking met sneeuw over Brabant. Als je 's avonds of 's nachts met de auto gaat, kan voorzichtig rijden zeker geen kwaad.

Een wit laagje ontstaat vanaf de tweede helft van de middag, waarbij je ook zondagavond op sneeuw rekenen mag. Mogelijk 1 tot 3 centimeter in het westelijk deel, in het oosten verwacht hij geen winters tafereel.

Zondagavond wordt het weer droog boven Brabant, waarna er weer neerslag in onze provincie aanbelandt. Dat levert maandag eerst wat natte sneeuw en later regen op. Daarmee gaat ook het witte sneeuwdek op de schop.

Pakjesavond

De temperatuur stijgt maandag overdag naar 3 tot 5 graden. Daarmee is ook het weerbeeld voor 5 december verraden. We krijgen de zon niet of nauwelijks te zien en de regen zal Brabant niet ontzien. De Sint en zijn pieten moeten bij zo'n 4 tot 6 graden de daken op. Daarna is het weer ongeveer hetzelfde en ook niet top.