Tweehonderd Spanjaarden herdenken in Empel wonder dat wij niet eens kennen

Empel was zaterdag het middelpunt van een Spaanse nationale feestdag. Ruim tweehonderd Spanjaarden reisden af naar het Brabantse plaatsje, om langs rivier de Maas het Wonder van Empel te herdenken. Een gebeurtenis die in Spanje in ieder geschiedenisboek terug te vinden is, terwijl de meeste mensen in Empel zelf geen idee hebben wat voor wonder zich vierhonderd jaar geleden in hun dorp voltrok.

Met mutsen op en dikke sjaals om de nek staan zo'n 250 Spanjaarden zaterdag langs de Maas. Het is een toepasselijk plaatje, want 438 jaar geleden was dit de plek waar vierduizend Spaanse soldaten ontsnapten aan de dood dankzij de vorst. De Spaanse troepen waren omsingeld door Hollandse schepen en zaten als ratten in de val. Maar na veel bidden gebeurde het wonder. De Maas vroor in één nacht dicht en de Hollandse schepen die de Spanjaarden beschoten, moesten zich terugtrekken.

De meeste Nederlanders en zelfs veel mensen uit Empel kennen het verhaal niet. Maar voor de Spanjaarden is dit nog altijd een historische gebeurtenis die groots herdacht wordt. Er is zelfs een nationale feestdag voor in het leven geroepen op 8 december. Deze zaterdag, een week voor die feestdag, komen tientallen Spanjaarden daarom naar het Brabantse plaatsje toe.