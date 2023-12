Opvangcentra voor daklozen in Eindhoven puilen uit nu het kouder wordt

Het wordt steeds kouder en dus zoeken daklozen vaker een warme slaapplek op. Maar in Eindoven is de rek er bijna uit. Vrijwel alle opvanglocaties voor daklozen in de stad zitten overvol. Volgens Springplank040, de organisatie die mensen helpt die dakloos zijn of dreigen te worden, is het nog maar de vraag hoe lang iedereen geholpen kan worden. In Meerhoven is alvast een extra locatie geopend.

Maar er zijn ook veel daklozen die juist wel een warm bed opzoeken als het 's nachts vriest. Heel veel zelfs, want de opvanglocaties in Eindhoven kunnen het bijna niet meer aan. Opvangorganisatie Springplank040 houdt daarom voorlopig goed in de gaten of iedereen nog onderdak kan krijgen als ze aankloppen voor hulp.

Paul is dakloos en slaapt op straat in Eindhoven. Hij is een van de weinigen die liever geen warm bed opzoekt, ook niet als het vriest. "Ik heb hier twee slaapzakken en nog allemaal dekens om onder te liggen. Zo krijg ik het niet koud", zegt hij. "De opvang is niks voor mij, met al die drukte en verslaafde mensen. Ik wil me vrij voelen."

Voor de komende tijd is er een tijdelijke opvanglocatie in Meerhoven geopend. Daar zijn zo'n 75 slaapplekken. Deze zijn gereserveerd voor buitenlanders, vaak arbeidsmigranten, die in Eindhoven op straat leven. Zij hebben namelijk geen recht op zorg en onderdak in de reguliere opvangcentra. "We zien deze locatie langzaam drukker worden, nu het ook kouder is", zegt Thijs Eradus, directeur van Springplank040. "We zijn nu nog streng aan de deur. Als het kouder wordt dan drie graden onder nul, dan laten we hier wel iedereen binnen."

Daklozen die al langer in Eindhoven rondlopen en staan ingeschreven, kunnen normaal gesproken terecht bij drie opvangcentra in Eindhoven. Die zitten aan de Mathildelaan, Bellefroidlaan en de Tongelresestraat. Maar daar is de rek er inmiddels uit. "Deze drie locaties zitten overvol", zegt de directeur. "Er kan niemand meer bij, anders krijgen we problemen met bijvoorbeeld de brandveiligheid."