Esmah Lahlah is nog aan het nagenieten van de vele voorkeurstemmen

Het was al duidelijk dat GroenLinks-PvdA-kandidaat Esmah Lahlah in haar thuisstad Tilburg veel fans heeft. De voormalig wethouder van Tilburg blijkt ook in de rest van het land ongekend populair. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van vorige week heeft ze 217.789 voorkeursstemmen gekregen. Dat is verreweg het grootste aantal van alle niet-lijsttrekkers.

Vrijdag nam Lahlah afscheid als wethouder in Tilburg, dus daar heeft ze de grote overwinning gevierd. “Met een lach en een traan", vertelt ze. "En vandaag kreeg ik allemaal berichtjes van mensen uit mijn omgeving naar aanleiding van het nieuws, dus dat is heel tof.”

“In ben ontroerd, bedankt allemaal voor jullie stem”, zegt Lahlah met een brede glimlach. “Het was al fantastisch om in Tilburg 13.000 stemmen te krijgen, maar om dat ook in de rest van het land te zien, voelt als een enorm mandaat. Ik ben echt overdonderd.”

De afgelopen dagen is ze al in Den Haag geweest, waar ze veel gesprekken heeft gevoerd. “Er kan bijna niks aan Tilburg tippen, maar ook in Den Haag voel ik een heel warm welkom”, lacht ze. “Zolang ik mezelf kan zijn en de ruimte heb om me te verwonderen, dingen te leren en fouten te maken, want dat ga ik zeker doen, komt het helemaal goed.”

Esmah Lahlah streed als wethouder in Tilburg jarenlang tegen armoede en dat is ook wat ze in de Tweede Kamer gaat doen. “Maar sinds de verkiezingsuitslag kan ik niet anders zeggen dan dat ik voor zoveel meer nog naar Den Haag ga. Laten we zorgen dat we een samenleving hebben waar iedereen zichzelf mag zijn en mee mag doen.”

Met zo’n grote populariteit zou je denken dat partijleider in de toekomst ook voor Lahlah in het verschiet ligt. Maar daar denkt het in Helmond geboren Kamerlid nog niet over na. “Zover is het echt nog niet. We hebben Frans Timmermans op nummer een en Jesse op nummer drie en ik vind het geweldig dat ik van die mannen mag leren. Waar de reis mij gaat brengen weet ik niet, maar ik geniet er met volle teugen van. En als de vraag komt, ga ik het serieus overwegen”, lacht ze.

