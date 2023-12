Pizzabezorger rijdt bewust auto's aan op snelweg in België

Een bestelwagen met daarop reclame voor een pizzeria in Etten-Leur heeft zaterdagavond een ravage aangericht op de snelweg E19 in de richting van Antwerpen. Dit meldt de Gazet van Antwerpen.

Volgens de krant heeft de bestuurder verschillende aanrijdingen veroorzaakt en is de wagen daarna over de kop geslagen en tot stilstand gekomen.

De Belgische politie laat weten dat de chauffeur is aangehouden en naar een ziekenhuis is gebracht. Eén van de gedupeerden noemt hem in de krant ‘gewoon een gek die mensen aan het rammen was.’ Hij weet zeker dat de man de aanrijdingen bewust heeft veroorzaakt: “Die man had blijkbaar een valhelm op, dat toont de intentie.”

De politie was door diverse automobilisten gewezen op het rijgedrag van de bestuurder van de pizzeria. De man reed ondanks de botsingen door en hij bekommerde zich niet om de inzittenden van de wagens die hij had aangereden. Dit gebeurde onder meer tussen Meer en Brasschaat. Bij Brasschaat kwam aan alle capriolen een eind. De bestuurder van de bestelwagen was volgens de politie de enige die gewond is geraakt. Ze had de auto al langer in het vizier, maar van een achtervolging is geen sprake geweest.