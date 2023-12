PSV zet reuzenstap naar titel met winst op Feyenoord

PSV heeft zondagmiddag met 2-1 gewonnen bij Feyenoord. Tegen de directe concurrent trok het in vijf minuten de wedstrijd naar zich toe. Saibari en Boscagli waren trefzeker voor PSV dat nu een voorsprong heeft van tien punten op de nummer twee op de ranglijst. De Eindhovenaren lijken hard op weg naar de titel, de eerste sinds 2018.

De kraker tussen Feyenoord en PSV had flinke opstartproblemen. De eerste helft was van een zeer matig niveau. PSV had het initiatief maar werd nauwelijks gevaarlijk. Het duurde zo’n 30 minuten tot de eerste serieuze kans genoteerd kon worden.

Gevaarlijk Feyenoord

Want ondanks dat PSV het initiatief leek te hebben, was Feyenoord de wel iets gevaarlijkere ploeg. Rechtsback Lutsharel Geertruida kreeg twee keer de mogelijkheid om Feyenoord op voorsprong te zeggen. In eerste instantie rondde hij een rebound te wild af. Nog geen tien minuten later stuitte de Feyenoord-speler op de teen van Walter Benitez die met een knappe redding de openingstreffer voorkwam.

Vlak voor rust was het Santiago Gimenez die dichtbij een goal was maar daar was het de teen van Olivier Boscagli die een goal voorkwam.

Twee goals in vijf minuten

Na rust leek eenzelfde soort wedstrijd zich te voltrekken maar binnen vijf minuten trok PSV de wedstrijd naar zich toe. Na ruim een uur voetballen vond Johan Bakayoko de vrijstaande Ismael Saibari in de zestien. De middenvelder faalde niet oog in oog met de doelman en zette PSV op voorsprong.

Niet veel later was het Olivier Boscagli die de voorsprong verdubbelde. Hij kopte de 2-0 binnen uit een corner. PSV op rozen en een flinke tik voor Feyenoord.

Tien punten los

Saibari had ook nog de 3-0 kunnen maken voor PSV maar hij stuitte oog in oog met Justin Bijlow op de doelman. Daarna ging Feyenoord stormen en dat werd beloond. Santiago Gimenez schoot tien minuten voor tijd de 2-1 achter Benitez.

De spanning was helemaal terug en PSV moest in de overlevingsmodus. De wedstrijd die zo saai begon werd uiteindelijk toch de verwachte aantrekkelijke topper. PSV wist in een hectische slotfase stand te houden en de 2-1 overwinning over de streep te trekken.

Dankzij deze overwinning heeft het tien punten voorsprong op nummer twee Feyenoord en kan er mogelijk al worden gekeken naar winterbanden voor onder de platte kar. Zover is het nog niet, maar het feit blijft dat PSV uitstekende zaken heeft gedaan in Rotterdam.

