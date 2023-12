Ongenaakbaar PSV maakt coach Bosz trots: 'Mijn beste groep ooit'

PSV is in de Eredivisie niet te stoppen. Veertien gespeeld, veertien gewonnen. In een week waarin de Eindhovenaren drie moeilijke uitwedstrijden hadden, wint het ‘gewoon’ drie keer, inclusief de overwinning zondag bij concurrent Feyenoord. Coach Peter Bosz is lovend over zijn ploeg en verwacht niet dat ze dit seizoen nog gaan verzwakken.

“Dat verwacht ik ook niet”, zei Bosz. “Ik heb niet het idee dat er gemakzucht in deze ploeg gaat kruipen. Deze week was er ook geen euforie door de overwintering in de Champions League. We stonden er vandaag weer. Als er gemakzucht in dit elftal zou sluipen dan hadden we dat al gezien moeten hebben.”

En dus lijkt PSV hard op weg naar de titel, de eerste sinds 2018. Natuurlijk wordt er nog niet hardop over gesproken bij PSV, maar een voorsprong van tien punten is erg groot. Gezocht naar een verklaring voor het succes van PSV wees de trainer weer naar zijn ploeg.

“Dit is de beste groep waar ik ooit mee gewerkt heb. Er zit echt veel kwaliteit in deze selectie. Vanaf dag 1 zijn ze gretig. Je voelde dat ze vijf jaar geen kampioen zijn geworden. Maar dat we het zo goed zouden doen, had ik ook niet helemaal verwacht. Daarover ben ik wel een beetje verrast”, besloot de trainer zijn lofzang.

