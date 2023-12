112-nieuws: automobilist belandt in sloot • file op A58 na ongeluk

18.25

Een automobilist is vanmiddag rond half zes met zijn auto in de sloot beland op de Bloemendaal in Oirschot. Het lijkt erop dat de bestuurder de bocht verkeerd heeft ingeschat en daardoor in de sloot terecht is gekomen.

De brandweer heeft z'n auto uit de sloot getrokken, ambulancepersoneel heeft de man nagekeken. Verwondingen leken op het eerste gezicht mee te vallen, wist een 112-correspondent ter plaatse te vertellen. Onduidelijk is of de man nog voor verder onderzoek is meegenomen naar het ziekenhuis. De auto liep weinig schade op.