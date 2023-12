Vrouw (19) zwaargewond nadat ze wordt aangereden door auto

Een 19-jarige vrouw is maandagavond zwaargewond geraakt bij een ongeluk. Ze werd bij een zebrapad aangereden door een auto op de Baden Powelllaan in Tilburg.

De vrouw stak te voet over bij een zebrapad waar ze werd geraakt door de automobilist. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en waar de vrouw exact is overgestoken.

Een traumahelikopter werd opgeroepen. Deze was nog niet gearriveerd toen werd besloten om de vrouw alvast met een ambulance naar het ziekenhuis te brengen.

De weg blijft nog uren afgesloten voor een uitgebreid onderzoek naar de toedracht.