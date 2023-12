Zo gaat het nu met de buizerd die in een autogrill terechtkwam

De buizerd die zondagmiddag werd aangereden in Vlierlingsbeek heeft de klap wonderbaarlijk overleefd. De vogel kwam in de grill van de auto van Arjan en Wendy terecht, maar heeft daar relatief weinig aan overgehouden. De buizerd verbleef een nacht in de wildopvang maar mocht maandagmorgen alweer de natuur in.

Bij Wildopvang Brabant werd de Buizerd na de klap met de auto binnengebracht. Daar kon het beest aansterken en herstellen. Maar de opvang is wel duidelijk. “Hij heeft ontzettend veel geluk gehad.” De buizerd is op 'de juiste manier' in de grill terecht gekomen, legt een medewerker van de opvang uit. "Er was niks gebroken en er werden geen vitale onderdelen geraakt. Daardoor kan het beest vrij snel weer terug de natuur in.”

"Hij was wel even beduusd."

De buizerd werd zondagmiddag aangereden door Wendy en Arjan Wijnen. Na een harde klap belden zij de dierenambulance. Die was na een uur ter plaatse en hebben de vogel naar de wildopvang gebracht. “Hij was wel even beduusd”, vertelt de medewerker van de opvang. "Maar na een goede nacht maakt de buizerd het goed. De vogel is weer krachtig genoeg.” Maandagmorgen is de vogel door de dierenambulance terug in de natuur gezet. Zo lag de buizerd in de autogrill:

Foto: Wendy Wijnen