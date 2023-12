Mishandeling op Stratumseind: man door 5 belagers tegen de grond geslagen

Een man is eind oktober op het Stratumseind in Eindhoven door vijf mannen zo ernstig mishandeld dat hij een bloedend oor opliep en verschillende zwellingen in zijn gezicht. Voor de mishandeling werden meteen vier verdachten opgepakt, maar naar de vijfde vechtersbaas is de politie nog op zoek.

Het slachtoffer liep in de nacht van vrijdag 20 op zaterdag 21 oktober alleen op het Stratumseind toen hij uit het niets werd aangevallen door vijf mannen. Ze sloegen hem tegen de grond en terwijl hij op de grond lag, werd hij ook tegen zijn hoofd geschopt. De vijfde man die nog wordt gezocht, heeft volgens de politie een aantal stevige klappen uitgedeeld. Hij staat duidelijk op beeld. De politie roept daarom de hulp in van het publiek. Er moeten volgens haar mensen zijn die hem herkennen. Foto's van de vijfde vechtersbaas die de politie naar buiten heeft gebracht: