Sint is ver te zoeken in de etalages: 'Kerst is commercieel interessanter'

De Sint is ver te zoeken in de etalages. Kerst voert de boventoon, ook zo vlak voor het heerlijk avondje. De periode van de goedheiligman is nou eenmaal veel te kort, zeggen winkeliers. "Kerst is commercieel veel interessanter", merkt Stefan van Aarle, voorzitter van het Ondernemersfonds Binnenstad Tilburg.

"Het is minder moeite. Dan maar in één keer kerst", vertelt Marcel van Zwam van Ondernemersvereniging Hartje 's-Hertogenbosch. "Het valt me op dat er minder Sinterklaas te zien is, alleen bij de speelgoedwinkels en chocolatiers. Ook door de zwartepietendiscussie", denkt de ondernemer. Kerstpiek langer

"De sinterklaasperiode is nu eenmaal korter dan de hele kerstpiek. Daardoor zie je dat binnensteden nu al een kerstachtige look en feel hebben", vervolgt de Tilburgse Van Aarle. "We zijn Sinterklaas zeker niet vergeten, afgelopen weekend hadden we nog volop straattheater en kinderactiviteiten in de stad." "Pas na Sinterklaas mocht vroeger de kerstversiering komen", zo vertelt traditiedeskundige Ineke Strouken uit Oirschot de 'heilige regel' van weleer. Ze is oud-directeur van het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland. "We gaan nu steeds vroeger kerst vieren." Corona en discussie

Dat heeft volgens haar twee redenen. Corona heeft dit proces volgens haar versneld. "Mensen hadden behoefte aan warmte en geborgenheid. De kerstboom stond eerder en dat zie je nu nog." Om nog maar te zwijgen over grote tuincentra die in de zomervakantie al starten met de bouw van de enorme kerstshows. En ook zij wijst naar de zwartepietendiscussie die roet in het eten gooit voor de goedheiligman. "Ondernemers blijven liever van die discussie weg." Kerst is dan een veiligere keuze. Mijter in de boom?

Een wandeling door Breda maandagmiddag laat hetzelfde beeld zien: slechts een paar etalages zijn 100% Sinterklaas. De meeste bakkers en chocolatiers hebben sinterklazen naast notenkrakers staan. Al heeft één kookwinkel wellicht een middenweg: een mijter op een kerstboom.

De ultieme middenweg bij deze kookwinkel in Breda? (foto: Raymond Merkx).

In Roosendaal bestaat de 5 december-grens wel nog deels. "Wij zetten pas na de sint kerstbomen neer in de binnenstad", zegt Olav Posthumus van Collectief Roosendaal. Ook hij ziet al jaren minder van sinterklaas. "De periode is kort: pas op 18 november was de intocht. Kerst is de hele maand december. Ook zijn maar een aantal winkels specifiek gericht op Sinterklaas." Kinderen in de zak

Of het Sinterklaasfeest verdwijnt? "Het feest blijft bestaan", zegt Strouken resoluut. "Het is een van de oudste tradities. Het heeft altijd onder vuur gelegen." Ze verwijst naar protestanten die het heel lang geleden niks vonden, tot de discussie over kinderen in de zak naar Spanje en de eerdere angst dat de kerstman de sint zou vervangen.



"Sinterklaas is een schoolvoorbeeld van hoe tradities die zich steeds aanpassen. Daar heb ik alle vertrouwen in", besluit Struiken, die heilig overtuigd is van de veerkrachtigheid van de goedheiligman.

Kerstballen in de lucht in Breda (foto: Raymond Merkx).

Deze paspoppen hebben hun kerst-outfit al aan (foto: Raymond Merkx).