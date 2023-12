Pedofiele basisschoolleraar verleidde tientallen kinderen: tbs geadviseerd

Onderwijzer Bas G. (45) uit Vlijmen gaf al sinds 2002 les op basisschool de Vijfhoeven in zijn eigen dorp. Maar, in die periode van twintig jaar was hij ook met heel andere dingen bezig, zo bleek maandag in de rechtbank in Den Bosch. Bas G. heeft een pedofiele stoornis en was voortdurend bezig met het fotograferen van kinderen, ze (online) benaderen voor foto’s en filmpjes, masturberen in hun bijzijn en had zelfs een seksuele relatie met een 12-jarige, die drie jaar duurde.

Deskundigen hebben geconstateerd dat het in die jaren van kwaad naar erger ging met Bas G. en adviseren om de onderwijzer tbs met dwangverpleging te geven. Hij moet dringend behandeld worden, want naast een pedofiele stoornis heeft hij ook verschillende persoonlijkheidsstoornissen, Hij zoekt daardoor bijvoorbeeld ook nog eens eerder het gezelschap van kinderen op. Met volwassenen omgaan vindt hij een stuk lastiger. Zijn tientallen slachtoffers komen uit het hele land. Slechts een paar van de slachtoffers zaten ook bij hem op school.

Moeilijk en eenzaam mens

Bas G. was heel nerveus toen hij de rechtszaal binnenkwam. Hij draaide zich geen moment om naar de volle zaal tijdens de eerste dag van zijn zaak en de doos met tissues werd flink gebruikt. Gedurende de dag ontstond een beeld van een moeilijk en eenzaam mens. Iemand die zich steeds meer terugtrok in zijn eigen wereld en steeds meer met zijn obsessie voor kinderen bezig was. Ook bleek hij het moeilijk te vinden om over zijn daden te praten en kon hij zich veel niet meer herinneren.

Als een echte onderwijzer hing hij zijn winterjas netjes aan zijn stoel als hij weer de zaal in werd gebracht door de parketpolitie. Aanvankelijk vertelde hij nog uitgebreid. Hij had een relatie gekregen met een 12-jarig meisje uit Limburg en hield die drie jaar vol. Ze hadden dagelijks contact en keken bijvoorbeeld op afstand naar dezelfde film of hij hielp haar met haar huiswerk. Aan haar kon hij alles vertellen en zij wist ook alles van hem, zelfs zijn geheime dingen met andere kinderen. Ze spraken af bij de McDonald’s en gingen daar naar een bos om seksuele handelingen uit te voeren. En dat werd ook allemaal gefilmd door Bas G.

G. vond het meisje met wie had seks had tussen haar twaalfde en vijftiende een gelijkwaardige partner, zo zei hij. Wat G. niet in de gaten had of wilde hebben, was dat het om een meisje met een achterstand ging en nog heel erg jong en kwetsbaar. Zo overleed haar moeder in de tijd dat ze een relatie had met G. Uiteindelijk zorgde het meisje er waarschijnlijk mede voor dat Bas G. eind augustus vorig jaar werd opgepakt. Haar vriendje nam contact op met de onderwijzer en vertelde hem dat hij er niet mee weg zou komen.

Naturistencamping

Daarvoor had Bas G. al een forse waarschuwing gehad. In de meivakantie was hij weggestuurd op een naturistencamping in Elsendorp, omdat hij jonge kinderen had benaderd en zich aftrok in hun bijzijn. G. haastte zich naar huis om zijn pc terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. Maar niet alle filmpjes en video's werden door die actie goed gewist. De politie vond een deel nog terug op de harde schijf, in totaal 900 filmpjes en 23.000 foto’s. Deels zelf gemaakt en deels gedownload op het internet.

Bas G. bleek al jaren op allerlei apps te chatten met kinderen en ze te verleiden tot het sturen van naaktfoto’s of het poseren voor de webcam. Zowel jongens als meisjes van 6 tot 12 jaar hadden zijn voorkeur. En dat was precies de kinderen aan wie hij in groep zes en zeven lesgaf. Hij maakte foto’s op het schoolplein en in kleedkamers. Later, toen de online mogelijkheden kwamen, chatte hij met talloze kinderen en dat leidde in tientallen gevallen tot het sturen van naaktfoto’s en het maken van schermopnamen.

Meerder slachtoffers maakten maandag in de rechtszaal gebruik van hun spreekrecht en vertelden hoe afschuwelijk ze het gedrag van G. vonden en hoe hen dat had beschadigd. De oudste slachtoffers zijn inmiddels al volwassen, terwijl de jongste slachtoffers van G. nog lang geen tien jaar zijn.

Deskundigen adviseren tbs

Bas G. trok zich steeds meer terug in de loop der jaren, merkten collega’s en familie. Onder de naam Jeroentje47 zat hij zogenaamd als 14-jarige steeds vaker op snapchat of andere apps. Om het helemaal geloofwaardig te maken had hij ook een fictief zusje. De deskundigen adviseren dan ook tbs met dwangverpleging, omdat Bas G. niet zelf kan stoppen met zijn obsessie. Zelf meende hij van wel, vertelde hij de rechter.

G. ziet enorm op tegen een lange, verplichte behandeling. Dat is het heftigste van het heftigste, gruwelde hij. Maar, hij kon de rechter niet zo goed uitleggen hoe hij dan zelf zou kunnen stoppen met een gewoonte, die zijn leven totaal is gaan beheersen. Hij had eerder hulp moeten zoeken, besefte hij. Maar, hij durfde nooit de stap te nemen. Hij kon met niemand praten over zijn drang en ook de stap naar bijvoorbeeld de huisarts was te groot.

Woensdag gaat de zaak verder. Dan komt de officier van justitie met haar eis en zij zal het advies van de deskundigen zeker ter harte nemen. Mogelijk wil zij nog wel dat Bas G. een aantal jaren in de cel doorbrengt, maar een behandeling zal wat justitie betreft ook nodig zijn.