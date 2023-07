Leraar maakt pornografische foto's van meisjes op de school waar hij lesgaf

Een man van 45 heeft pornografische foto’s gemaakt van drie meisjes van basisschool De Vijfhoeven in Vlijmen, waar hij toen als leerkracht werkte. Dit is maandag bekend geworden tijdens een pro-formazitting bij de rechtbank in Den Bosch. Aanvankelijk meldde het Openbaar Ministerie (OM) dat de kinderen van wie foto’s zijn gemaakt niet op de school zitten waar de man lesgaf.

De foto’s zijn op twee verschillende tijdstippen van drie meisjes gemaakt, terwijl ze met een waterspel bezig waren. De man werd vorig jaar september aangehouden.

Maandag werd ook duidelijk dat de man in kleedhokjes van de gymzaal van De Vijfhoeven én in de doucheruimte van een camping in Elsendorp twee jongens heeft gefotografeerd. In deze gevallen is volgens het OM geen sprake van kinderporno. Van een van de twee slachtoffers is niet duidelijk wie het is.

'Jeroentje'

Volgens justitie heeft hij tussen 2018 en 2022 elf minderjarigen in heel het land verleid tot het plegen van ontuchtige handelingen. Volgens het OM deed de man zich online voor als ‘Jeroentje’. Hij wist kinderen zover te krijgen dat ze naaktfoto’s en -video’s lieten maken en versturen. Het OM noemt dit ontucht met minderjarigen.

Van maart 2019 tot april 2022 zou de man nog verder zijn gegaan met een meisje in Limburg. Hij wordt onder meer verdacht van het seksueel binnendringen bij haar. Toen het misbruik begon, was het meisje pas dertien.

'Heftige zaak'

Vorig jaar mei zou de ex-docent ook een meisje van toen negen schrik hebben aangejaagd door te masturberen terwijl ze toekeek. Dit gebeurde volgens het OM op een camping in Elsendorp.

Het OM spreekt van een heftige zaak. “Hoewel de verdachte vooral online met kinderen van buiten de school contact zocht, zijn er dus ook enkele foto’s van kinderen gemaakt in en rond de school. Wij snappen heel goed dat dit op ouders, leerlingen en de medewerkers van de school indruk maakt”, zo laat een woordvoerder weten.

De man blijft vastzitten tot de inhoudelijke behandeling, later dit jaar. "Ik zit er helemaal doorheen. Ik heb spijt en wil zo snel mogelijk door", zei de verdachte leraar in een eerdere zitting.

