Van ontucht verdachte leraar in tranen: 'Spijt van wat ik heb gedaan'

De 44-jarige leraar uit Heusden die wordt verdacht van ontucht, heeft spijt van wat hij heeft gedaan. Dat zei hij in tranen in de rechtbank in Den Bosch. Daar diende woensdagochtend een pro forma zitting. De man wordt onder meer verdacht van het maken van naaktfoto's van kinderen en masturberen in het bijzijn van een minderjarige. Omdat de omvang van de zaak nog niet helemaal duidelijk is, kan de zaak waarschijnlijk pas na de zomer inhoudelijk worden behandeld. "Ik zit er helemaal doorheen. Ik heb spijt en wil zo snel mogelijk door", zei de verdachte leraar.

De man werd eind augustus vorig jaar opgepakt na een melding dat hij in het geheim naaktfoto's zou maken van kinderen. Daarnaast wordt hij verdacht van het bezitten van kinderporno en van seks met een minderjarig meisje. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem er ook van dat hij jarenlang seksueel getinte gesprekken voerde via chats met minderjarigen. Hij deed alsof hij een leeftijdsgenoot was en vroeg om naaktfoto's.

De verdachte gaf les op een basisschool in Vlijmen. De betrokken kinderen zijn geen leerlingen van deze school. Ze komen uit verschillende gemeentes uit het hele land. Een deel van de kinderen is inmiddels geïdentificeerd. Maar volgens de rechter is de volledige omvang van de zaak nog niet helemaal duidelijk. De politie gaat de komende weken ten minste acht kinderen benaderen voor verder onderzoek.

De zaak kan daarom waarschijnlijk pas ruim na de zomer inhoudelijk behandeld worden.

Verdachte in tranen

De verdachte was woensdag via een videoverbinding aanwezig in de rechtszaal. Hij was hoorbaar aan het huilen. "Ik wil gewoon zo snel mogelijk beginnen aan het behandeltraject, om daarna opnieuw te kunnen beginnen", reageerde hij in tranen toen de rechter vroeg hoe het met hem ging. "Ik heb spijt van de dingen die ik gedaan heb en ik wil gewoon heel graag door."

Na een korte onderbreking besloot de rechter om alvast psychiatrisch onderzoek te laten uitvoeren bij de verdachte, zodat de inhoudelijk behandeling niet onnodig langer op zich hoeft te laten wachten.

De officier van justitie hoopt binnen enkele weken het einddossier volledig te hebben. Pas dan kunnen de behandeling van de zaak en het persoonlijkheidsonderzoek beginnen.

