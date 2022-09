Verslagenheid bij ouders na arrestatie van basisschoolleraar in zedenzaak

Verbazing en verslagenheid, die emoties overheersen woensdagochtend op het schoolplein bij basisschool De Vijfhoeven in Vlijmen. Een 44-jarige leraar werd opgepakt omdat hij naaktfoto’s van kinderen (geen leerlingen) zou hebben gemaakt. “We hebben nooit iets aan hem gemerkt”, vertelt een ouder.

Het is het gesprek van de dag woensdag op het schoolplein. Ook lang na het gaan van de zoemer, blijven de ouders doorpraten over het nieuws. “Iedereen was echt enorm verbaasd. Dit kwam heel erg onverwacht”, vertelt een moeder. Ze kreeg vrijdag via de school-WhatsAppgroep te horen dat een leraar was ontslagen, nu weet ze ook waarom.

De vrouw hoopt vooral dat de kinderen weer snel gewoon les krijgen. “De kinderen hebben al veel op hun dak gehad door corona. Ook is er een lerarentekort.” Ze hoopt dat er snel een goede vervangende docent komt. “Je ziet maar hoe belangrijk het is dat kinderen het melden, als ze ook maar iets merken”, zegt een andere moeder.

”Mijn dochter zou hem als leraar krijgen. Ik ben blij dat dit nu niet meer gebeurt”, zegt een andere moeder opgelucht. “Het is goed dat dit nu is ontdekt. Die komt niet meer terug. Ouders en leerlingen zijn heel erg geschrokken.”

Ook de school herkent dat beeld. ”We hebben de afgelopen 22 jaar alleen maar goede verhalen teruggekregen", zei koepeldirecteur Henk van der Pas eerder over de leraar. "Een sociale en vriendelijke man, in voor een geintje en een prettige collega. Dit had niemand achter hem gezocht."

Een 44-jarige man uit de gemeente Heusden is op maandag 29 augustus opgepakt in verband met een zedenzaak. De man kwam als verdachte in beeld na een melding dat hij in het geheim naaktfoto's zou maken van kinderen. De betrokken kinderen zijn volgens het OM ook geen leerlingen van de school waarop hij les geeft.

Na zijn arrestatie zijn onder andere mobiele telefoons in beslag genomen. Daarop zijn onder meer afbeeldingen gevonden van kinderen, waaronder naaktfoto’s. De man zit nog altijd vast.

De ouders van groep waar de leraar les aan gaf, komen later woensdagmiddag bij elkaar. Voor de rest van de school is er donderdag een bijeenkomst.

