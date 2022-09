Basisschoolleraar opgepakt in zedenzaak: 'Dit slaat in als een bom'

Het nieuws dat een 44-jarige leraar van basisschool De Vijfhoeven is opgepakt voor een zedenzaak is 'ingeslagen als een bom' in Vlijmen. De man zou in het geheim naaktfoto's van kinderen hebben gemaakt. "We zijn onthutst", zegt Henk van der Pas, directeur-bestuurder van stichting Scala waar de basisschool De Vijfhoeven onder valt.

Wat betreft de naaktfoto's gaat het niet om kinderen van de school waar de opgepakte leraar les gaf, liet het Openbaar Ministerie al weten. "We zijn nogal geschrokken. We hebben nu meer informatie. In het begin was het gissen waarvoor hij was opgepakt. Er schiet van alles door je hoofd. Wat kan het zijn? Maar dit is zeer ernstig", beschrijft directeur Henk van der Pas zijn gevoel.

Bij de aanhouding van de leraar zijn onder meer mobiele telefoons in beslag genomen. Daarop werden naaktfoto's van kinderen gevonden. Het onderzoek van het OM loopt en de man moet 14 september voor de raadkamer verschijnen.

"We hebben de afgelopen 22 jaar alleen maar goede verhalen teruggekregen", zegt schooldirecteur Van der Pas over de leraar. "Een sociale en vriendelijke man, in voor een geintje en een prettige collega. Dit had niemand achter hem gezocht."