Hoe vertel je kinderen dat hun meester verdachte is in een zedenzaak?

Een 44-jarige leraar van basisschool De Vijfhoeven in Vlijmen werd opgepakt omdat hij naaktfoto's van kinderen zou hebben gemaakt. Wat volgt is een lastige opgave voor de school en voor ouders, want hoe vertel je zoiets aan de leerlingen? Koepeldirecteur Henk van der Pas en kindercoach Elvira Bijlard leggen het uit.

Vooral de kinderen die de leraar goed kenden, krijgen extra ondersteuning op school. "Onze zorgcoördinator vangt de kinderen op als ze met verhalen komen. We reageren adequaat op signalen in de groep en proberen vooral om weer in een normaal werkpatroon te komen." Voor de ouders van de groep waaraan de leraar les gaf, is een bijeenkomst. "We betrekken deskundigen daarbij. Die kunnen vertellen hoe je zoiets aan je kinderen vertelt en waar je dan alert op moet zijn", legt Van der Pas uit.

Inmiddels zijn de leerlingen op de hoogte van het feit dat hun leraar is ontslagen. Dat is gebeurd met hulp van buitenaf, vertelt koepeldirecteur Henk van der Pas. "Deze situatie is zo uitzonderlijk, dat gaat onze expertise te buiten. We worden gelukkig ondersteund door mensen die verstand hebben van hoe je dit de kinderen vertelt."

De leraar is maandag 29 augustus aangehouden. Hij kwam als verdachte in beeld na een melding dat hij in het geheim naaktfoto's zou maken van kinderen. Dit gebeurde niet op de basisschool. De betrokken kinderen zijn volgens het Openbaar Ministerie ook geen leerlingen van de school waarop hij les gaf.

Volgens Elvira Bijlard is het van belang om in zo'n situatie eerlijk te zijn tegen kinderen, maar het niet te zwaar te maken. Bijlard is kindercoach en heeft een eigen praktijk in Geldrop. "Kinderen hebben vaak toch al het een en ander meegekregen via school, ouders of het nieuws. Dus je mag best open zijn over de reden dat de leraar is ontslagen", legt ze uit. "Doe dit wel op hun niveau, zonder het al te moeilijk te maken. Vertel wat hij heeft gedaan, maar ga het niet hebben over wat misschien zijn bedoeling was met de foto's. Dat kan kinderen bang maken."

Omdat de leerlingen zelf niet rechtstreeks bij de zedenzaak betrokken zijn, kan dit volgens Bijlard ook best worden gebruikt als les voor ze. "Je kunt bijvoorbeeld uitleggen dat wat de leraar heeft gedaan niet mag, dat het belangrijk is dat iedereen zijn eigen grenzen heeft en dat iemand anders daar absoluut niet overheen mag. Ik denk vooral dat je dit kunt gebruiken om kinderen duidelijk te maken dat ze hun eigen grenzen mogen aangeven en dat het juist goed is als het zeggen wanneer ze iets niet prettig vinden."