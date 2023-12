Explosie bij twee huizen: 'Waarschijnlijk in elkaar geknutseld vuurwerk'

Eén van de bewoners aan de Bijvang in Breda is de dag na de ontploffing bij haar woning nog steeds van de kaart. Twee huizen raakten maandagnacht beschadigd na een ontploffing. Om half twee klonk er een harde knal. "We schrokken wakker en waren totaal in shock. Het was heel onwerkelijk. Ik dacht ben ik aan het dromen of is dit echt."

Volgens de bewoonster gaat het om vuurwerk. "Maar ik denk wel dat het in elkaar geknutseld is. De knal en de aangerichte ravage gaat meer richting een explosie. De ramen bij de voordeur zijn gesprongen en de voordeur is zwart. Gelukkig is niemand gewond geraakt." Ook bij de buren zijn er ramen gesprongen. Die stonden als eersten buiten maar willen niet reageren op de aangerichte schade. De andere bewoonster snapt niet waarom dit gebeurd is. "We zijn gewoon hard werkende mensen en hebben nooit met iemand problemen. We weten niet waar dit vandaan komt. Dat maakt het extra moeilijk. Iemand die zoiets doet, daar zit echt een steek los." De politie is nog bezig met het onderzoek naar de explosie. De meeste schade is in de ochtend al gerepareerd. Vrijwel alle ramen zijn vervangen. In één raam zit nog een scheur en een brievenbus zit dichtgeplakt.