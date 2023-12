Achtergelaten herdershonden in Helmond: bijna nieuw baasje gevonden

Het gaat goed met de twee honden die zaterdag door een onbekende werden achtergelaten, vlakbij het dierenasiel in Helmond. Ze zijn gezond. Het dierenasiel heeft veel reacties gekregen op de vondst van de honden, maar concrete tips over de dader zitten daar nog niet bij.

Wel is er contact met mensen die de twee honden willen adopteren. "Het is heel concreet. Over een week is het waarschijnlijk rond", zegt Twan Spierings van het asiel.

Zaterdagochtend rond kwart over zeven troffen medewerkers van het asiel in Helmond twee honden vastgebonden aan de brievenbus van het asiel. De Kaukasische herders waren koud en konden geen kant op.

De honden zijn precies buiten de camerabeelden van het asiel vastgebonden. Het asiel heeft aangifte gedaan bij de politie. Mocht de eigenaar alsnog gevonden worden en er is geen sprake van financiële of psychische problemen kan er een taakstraf of zelfs een celstraf worden uitgedeeld.

Spierings: "We hebben heel veel reacties gehad van mensen die het zielig vonden. Meerdere mensen willen de honden wel hebben. Maar een tip van iemand die weet van wie de honden waren, bijvoorbeeld van een buurman, zit er nog niet bij. Mogelijk komt de dader ook van buiten Helmond."

Eind van de week gaan de honden nog even naar de hondentrimmer omdat ze slecht verzorgd waren. "De ergste klitten hebben wij er al uitgehaald."

DIT VIND JE OOK INTERESSANT:

Hier lees je hoe de vastgebonden honden werden achtergelaten in de kou: 'Gelukkig waren we op tijd