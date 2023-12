Extreme stankoverlast in Boekel: oorzaak bekend, bewoners terug naar huis

De oorzaak van de extreme rotte eierlucht waardoor meerdere huizen aan de Vlonder en de Molenstraat in Boekel dinsdagavond geëvacueerd moesten worden, is bekend. Na metingen bleek het te gaan om zwavelwaterstof, meldt de gemeente Boekel. De geur hing in een aantal huizen voornamelijk rondom het riool.

De brandweer doet nog onderzoek naar de oorzaak.

Lang was onduidelijk waarom het zo enorm stonk in de twee straten. Meerdere huishoudens werden opgevangen in een nabijgelegen café omdat de stank zo erg was. "Op sommige plekken is de geur wat minder, maar op andere plekken ga je bijna over je nek", sprak een 112-correspondent.

Zwavelwaterstof

Het bleek echter te gaan om zwavelwaterstof, dat ook wel waterstofsulfide wordt genoemd. Dat is een kleurloos gas dat er inderdaad om bekendstaat te ruiken naar eieren die allesbehalve dagvers zijn.

Zwavelwaterstof is zelfs als te ruiken bij een hele lage concentratie, zoals volgens de gemeente in Boekel het geval was. Het stofje is dan niet schadelijk. De gemeente adviseert de bewoners die het ruiken om goed te ventileren.