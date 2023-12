Datingbende berooft oudere mannen en maakt tonnen buit: acht aanhoudingen

Zeker twintig oudere mannen zijn de afgelopen maanden opgelicht en beroofd. De daders benaderden de slachtoffers via datingsites en -apps. De bende maakte volgens de politie voor meer dan 350.000 euro aan geld en waardevolle spullen als sieraden en goud buit. De bende sloeg in heel Nederland toe. Ook een man uit Den Bosch werd slachtoffer.

Dinsdag hield de politie in Utrecht acht verdachten aan. "Ze hadden het gemunt op oudere mannen. Ze maakten hen op verwerpelijke wijze veel geld en andere waardevolle spullen afhandig", stelt de politie.

De 75-plussers dachten via datingsites en -apps contact te hebben met een man of vrouw. Die deed vervolgens alsof hij of zij voor een date wilde afspreken. "Van tevoren vragen ze al op slinkse wijze of het slachtoffer waardevolle spullen of geld in huis heeft. Daarna proberen ze bij het slachtoffer thuis af te spreken om zo het huis leeg te kunnen roven."

Hierbij gaan de daders volgens de politie op 'zeer heftige wijze' te werk. Ze lokken de slachtoffers uit huis, verdoven ze en ketenen ze zelfs vast.

Nog meer slachtoffers

De acht aangehouden verdachten zijn vrouwen en mannen. Ze speelden volgens de politie verschillende rollen bij de berovingen. De verwachting is dat er nog meer aanhoudingen zullen volgen. De politie denkt ook dat het werkelijke aantal slachtoffers nog veel hoger ligt. Dat geldt ook voor het buitgemaakte bedrag.

Niet elk slachtoffer durft er volgens de politie voor uit te komen omdat ze zich misschien schamen. Of omdat ze zich in een kwetsbare positie bevinden. Dat schaamtegevoel is volgens de landelijk projectleider Senioren & Veiligheid van de politie nergens voor nodig. "Want daders gaan bij dit soort oplichting heel slim te werk”, legt hij uit. Hij roept slachtoffers van diefstal en oplichting op altijd aangifte te doen.

DIT VIND JE VAST OOK INTERESSANT:

Het gebeurt vaker dat een 'date' helemaal verkeerd afloopt: onlangs gebeurde dit in Waalwijk

Dinsdagavond in Opsporing Verzocht werd er aandacht besteed aan de zaak van een man wiens date in Tilburg heel anders liep dan verwacht. Bekijk het item hier terug: