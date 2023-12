Zelf een donornier zoeken op Facebook: 'Min of meer geaccepteerd'

Leven met een nierziekte is ontzettend zwaar. De wachtlijst voor een donornier is lang, en daarom gaan sommige nierpatiënten zelf op zoek. Daarbij gebruiken ze vaak Facebook of andere social media in de hoop iemand met een gouden hart en de perfecte match te vinden. Hoe zinvol is dat?

1,7 miljoen mensen in ons land hebben chronische schade aan de nieren. Bij duizenden van hen is er zelfs sprake van ernstige nierschade en dreigen de nieren het te begeven. Dialyse of nog beter, een donor die een gezonde nier afstaat, is van levensbelang. Uit cijfers van de Nierstichting blijkt dat er jaarlijks tweeduizend nierpatiënten in Nederland bij komen. Er is sprake van nierfalen als je nieren voor minder dan vijftien procent werken. Werken ze helemaal niet meer, dan ga je dood. Bij nierdialyse worden drie tot vier keer per week afvalstoffen uit het bloed gefilterd. Echt geholpen ben je met een transplantatie, maar een donornier is niet zomaar beschikbaar. Inmiddels staan er 923 mensen op de lijst en dat aantal groeit ieder jaar. Allemaal hopen ze op een nieuwe nier.

"Zoeken naar een reddende engel via social media is min of meer geaccepteerd."

Sommige mensen zijn zo wanhopig dat ze zelf actief op zoek gaan naar een donor. Ze plaatsen een oproep op social media, zoals Facebook. Soms met succes. Zoals bij Dénis van Vliet uit Tilburg. Hij zocht drie jaar lang naar dat ene lot uit de loterij en uiteindelijk meldde Marja zich, vastbesloten de doodzieke Tilburger te helpen. De donornier sloeg goed aan, Dénis geniet weer van het leven. Uit cijfers van NTS (Nederlandse Transplantatie Stichting) blijkt dat 11 procent van het aantal nierdonaties van een levende donor wordt gedaan door iemand die geen familielid is. "Dan gaat het om iemand uit de eigen vrienden- of kennissenkring of iemand die ze via social media leren kennen", zegt Martijn Ubbink van de Nierstichting. Volgens de Nierstichting adviseren artsen mensen die zo ziek zijn dat hun nieren het dreigen te begeven, vaak ook zélf te gaan naar een geschikte donor. Zoeken naar een reddende engel via social media is daarbij een min of meer geaccepteerde weg.

"Het is best een stap omdat iemand veel van zichzelf blootgeeft."