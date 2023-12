Deze Brabanders zijn nu écht Tweede Kamerlid: 'Voor de spiegel geoefend'

Er zijn woensdagmiddag zeven nieuwe Brabantse Tweede Kamerleden geïnstalleerd. Voor de nieuwkomers was het een spannende dag waarbij ze ook de eed of belofte moesten afleggen. "Die heb ik toch een paar keer voor de spiegel geoefend", moest Femke Zeedijk van NSC bekennen.

De PVV leverde met drie Brabanders de meeste nieuwe Kamerleden uit onze provincie. D66 is de meest Brabantse Tweede Kamerfractie op dit moment, een derde van hun Kamerleden heeft een band met Brabant. Mpanzu Bamenga (D66) uit Eindhoven

In 2008 vluchtte het nieuwe Kamerlid naar Nederland, maar in 2011 dreigde hij met zijn moeder uitgezet te worden. "Daar is het vuurtje onstaan om tegen onrecht te strijden", blikt hij terug. Bamenga studeerde rechten en vocht zijn uitzetting succesvol aan. Later werd Bamenga gemeenteraadslid in Eindhoven, maar hij kreeg landelijke bekendheid door zijn strijd tegen etnisch profileren. In 2018 werd hij op basis van zijn huidskleur gecontroleerd door de marechaussee op Eindhoven Airport. Hij spande met anderen een rechtszaak aan tegen de Nederlandse staat en won die. Een ingelijst artikel van het verbod op etnisch profileren heeft Bamenga meegenomen voor op zijn kantoor. "Nu kan ik mijn strijd tegen etnisch profileren en discriminatie vanuit de politiek voeren." De Eindhovenaar heeft een flink takenpakket met onder meer discriminatie en racisme, integratie, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking.

Maikel Boon (PVV) uit Bergen op Zoom

De politiek is voor Maikel Boon niet vreemd. Sinds 2015 zit hij voor de PVV in Provinciale Staten. Daarmee gaat hij wel stoppen. "Het werk in de provincie is een deeltijdbaan. Het Kamerlidmaatschappij is fulltime, maar ik blijf wel actief voor de provincie als burgerlid." Boon wilde nog niet zeggen welke portefeuille hij krijgt. "We genieten vandaag van de beëdiging en het is ook spannend om onverwacht met zoveel PVV'ers hier te staan." Boon mag dan wel de landelijke politiek in gaan, zijn eigen West-Brabant gaat gewoon mee naar Den Haag. "Ik wil mij echt voor mijn regio blijven inzetten." Dat de er veel Brabanders bij zijn gekomen doet hem goed. "En die gaan niet stil in hoekje zitten. En waar Brabanders samen zijn, komen ze ook altijd samen," zegt de politicus uit Bergen op Zoom stellig, "zelfs als ze van andere partijen zijn."

Maikel Boon (PVV) legt de eed af in de Tweede Kamer (foto: ANP/Robin van Lonkuijsen).

Femke Zeedijk (NSC) uit Eindhoven

Partijleider Pieter Omtzigt wilde graag mensen uit de praktijk op zijn kieslijst en Femke Zeedijk is er daar eentje van. Ze was als wiskundige werkzaam voor onder meer ASML en verlaat het bedrijfsleven nu. "Ik ben van de cijfers en daarom ga ik mij bezig houden met economische zaken en internationale handel." Ze moet nog wel wennen aan het Haagse politieke centrum. "Ik verwonder mij nog elke dag over deze nieuwe maar heel interessante wereld." De Eindhovense is moeder van drie. "Mijn kinderen zeiden echt dat ze zagen dat ik mij wel thuis voelde in de politiek. Tegelijkertijd geven ze mij ongezouten feedback en dat is fijn. Ik hoop ook echt dat iedereen dat blijft doen." Daarom wil Zeedijk ook niet continu in Den Haag zitten. "Ik zit drie dagen per week daar en twee dagen in Brabant om contact te houden met de mensen en bedrijven hier."

Femke Zeedijk (NSC) tijdens de beediging als lid van de Tweede Kamer (foto: ANP/Koen van Weel)