Fors meer asielzoekers in noodopvang Breda: 'Moreel dilemma'

De noodopvang voor asielzoekers in evenementenlocatie Breepark in Breda wordt uitgebreid van 150 naar 500 plekken. De locatie is bovendien langer beschikbaar. De opvang zou eind dit jaar sluiten, maar dat is verlengd tot half maart. Dit heeft het college van burgemeester en wethouders van de stad woensdag bekendgemaakt.

Volgens het college heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid "een groot moreel beroep op Breda" gedaan als gevolg van de drukte bij het aanmeldcentrum in het Groningse Ter Apel. Breda kwam hierdoor naar eigen zeggen voor een moreel dilemma te staan.

“Als college spraken we afgelopen dagen intensief met elkaar over het ongemak dat ieder van ons voelt bij dit nieuwe verzoek", zegt wethouder Arjen van Drunen hierover in een verklaring. "Het druist namelijk in tegen eerdere afspraken met de buurt waarvan we vinden dat we ons eraan moeten houden."

Tegelijkertijd betekent nee zeggen volgens hem ook dat Breda het probleem in Ter Apel mede in stand houdt: "Ook onwenselijk en inhumaan." Daarbij wil het college in de woorden van de wethouder 'vluchtelingen, maar ook de gemeenten Ter Apel, Budel en hun inwoners niet aan hun lot over laten'.

Om overlast voor omwonenden te voorkomen worden extra handhavers en beveiligers ingezet.