15e Eredivisiewinst voor PSV? 'Misschien is Heerenveen onze bananenschil'

PSV heeft al 14 Eredivisiewedstrijden achter elkaar gewonnen. Na een extreme week met uitoverwinningen op FC Twente, het Spaanse Sevilla en Feyenoord komt sc Heerenveen donderdag op bezoek in het Philips Stadion. PSV is tegen de Friezen de torenhoge favoriet, maar van onderschatting zal geen sprake zijn. "Het zal voor ons steeds iets moeilijker worden om te blijven winnen", zegt trainer Peter Bosz.

Bosz: “Iedere wedstrijd is een potentiële bananenschil. Wij bestempelen het komende duel altijd als erg belangrijk. Wij moeten er weer staan en keihard werken, zo doen we het al het hele jaar. Afgelopen week troffen we drie ploegen die als lastig werden bestempeld. Maar met Heerenveen treffen we ook een team in vorm. Deze ploeg wil maar wat graag ons het eerste puntenverlies bezorgen.”

Aanvallers Noa Lang en Hirving Lozano zijn er donderdagavond nog niet bij. Mogelijk dat ze deze maand nog wel hun rentree maken. Jordan Teze zal ook niet spelen, nadat hij tegen Feyenoord uitviel met een hoofdblessure.

Joey Veerman is een twijfelgeval. “Joey kwam met een lichte blessure terug van Oranje en kreeg tegen Feyenoord een schop. We zullen op de training beoordelen of hij tegen Heerenveen in actie kan komen. Iedere speler moet 100 procent fit zijn, anders speel je niet bij mij.” Verdediger Armel Bella-Kotchap is al langer uit de roulatie en voorlopig nog niet inzetbaar.

Bosz wil nog niet prijsgeven of hij centraal achterin opnieuw met Jerdy Schouten gaat spelen of dat André Ramalho terugkeert in de basiself. “Dat we tegen Feyenoord voor Jerdy kozen, was omdat we zo beter onder hun druk uit konden voetballen. We bekijken het van wedstrijd tot wedstrijd en je neemt meerdere punten mee om tot een beslissing te komen. Wie is de tegenstander? Wat is de fitheid van je eigen spelers? Je gooit alles bij elkaar om tot de beste opstelling te komen om een wedstrijd in te gaan.”

Dat er donderdag al tegen de nummer zeven van de Eredivisie wordt gevoetbald, komt door de Champions League-wedstrijd tegen Arsenal van komende dinsdag. Die wedstrijd was eerst op zaterdag gepland. Overigens zijn PSV en Arsenal al zeker van de achtste finales.

DIT VIND JE VAST OOK INTERESSANT:

Platte kar voor PSV wordt al opgepoetst: 'Maar hij heeft geen winterbanden'