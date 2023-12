Platte kar voor PSV wordt al opgepoetst: 'Maar hij heeft geen winterbanden'

Zelden werd er bij PSV al zo vroeg gesproken over de platte kar. Na de overwinning op Feyenoord hebben de Eindhovenaren een voorsprong van tien punten. Niemand lijkt PSV te kunnen stoppen en dus checkte het radioprogramma Wakker! vast wat de staat is van de platte kar, bij Kusters in Eindhoven.

Nu een kampioenschap van PSV eerder dan verwacht kan plaatsvinden, rijst zelfs de vraag of er niet misschien winterbanden nodig zijn, onder de wagen. Dat zou nog wel eens een probleempje kunnen zijn. “De platte kar heeft nog geen winterbanden. Als PSV zo doorgaat moeten we daarvoor nog een afspraak maken.”

Kusters, het bedrijf dat de platte kar voor de huldiging levert, gaat maandag dan ook alvast kijken naar de toestand van de wagen. “We gaan vandaag wel even kijken of alles nog compleet is”, vertelt medewerker Roy. “Dat is wel eerder dan verwacht.”

De vroegste kampioen ooit in de Eredivisie was op 8 april 1978. Dat was toen ook PSV. Mocht PSV dit hele seizoen tien punten voor blijven staan dan kan de club in het weekend van 26 april kampioen worden, in de uitwedstrijd bij Heerenveen. Wil PSV de vroegste kampioen ooit worden zal het de titel moeten binnenslepen tegen AZ in het weekend van 6 april. PSV zou na die wedstrijd dan een voorsprong moeten hebben van meer dan vijftien punten om niet meer ingehaald te kunnen worden.

Roy vindt het wel mooi dat er grappen gemaakt worden over een vroeg kampioenschap. “Ik hoop dat we de kar vroeg nodig hebben. Ik ben zelf ook een PSV-fan.” Het wordt wat hem betreft dan ook hoog tijd dat die platte kar weer eens wordt opgepoetst.

De laatste keer dat de platte kar werd gebruikt was in 2018. Sindsdien is de wagen niet meer gebruikt. Maandag zal dus de eerste check plaatsvinden daarna kan het wachten beginnen. “Een week voor het feest beginnen we met opbouwen. We maken van een trailer een platte kar en die wordt dan opnieuw bestickerd.”

