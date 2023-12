Eveline Wu woont op prachtig landgoed, maar heeft geen tijd om te genieten

Chef-kok en zakenvrouw Eveline Wu woont al bijna twee jaar op Landgoed De Wielewaal in Eindhoven. Eigenaar en multimiljonair Marc Brouwers kwam in een van haar restaurants eten en de vonk sloeg over. Nu zijn ze een setje en wonen ze er samen. Er is alleen één probleem: ze hebben het allebei zo druk dat ze er alleen 's avonds een paar uurtjes zijn. Dat vertelt de succesvolle horeca-onderneemster woensdag in het tv-programma programma 'KRAAK vraagt door' van Omroep Brabant.

"We zitten alleen in de keuken, de rest van het huis gebruiken we bijna niet", zegt ze over het huis waar Frits Philps tot zijn dood woonde.

Eigenlijk is de cirkel weer rond voor Eveline Wu. Ze groeide in China op in een heel rijke familie met een enorm huis. "Ja, wel vergelijkbaar met de Wielewaal," zegt ze. Ze had een rijke opa, maar na onenigheid in de familie begonnen haar vader en moeder een nieuw leven in Nederland. Ze woonden en werkten bij een Chinees restaurant van een tante in Udenhout.

'Leven van een prinses'

Het was een shock voor de jonge Eveline. "In China had ik het leven van een prinses." Hier studeerde ze dag en nacht om het Nederlands onder de knie te krijgen, naast haar school en het werk in het restaurant. "Twee jaar lang huilde ik mezelf in slaap omdat ik zo'n heimwee had."

Maar het ondernemen zat haar in het bloed. Toen ze 22 was, opende ze het eerste wokrestaurant van Nederland. Ze opent nu haar elfde restaurant, in Roermond. Ze zit al in Eindhoven, Tilburg, Rotterdam en Leidschendam. En ze wil nog steeds meer. Ze zou eigenlijk een keten willen opzetten van restaurants met Aziatisch eten, met ook vestigingen in het buitenland. Maar sinds corona is het allemaal wat minder in de horeca. "Alles wordt duurder," zegt Eveline, "en dat kunnen we niet allemaal doorberekenen aan de klant."

24Kitchen

Alsof 11 restaurants met 200 werknemers nog niet genoeg zijn, maakt Eveline ook nog opnamen voor de kookzender 24Kitchen. "Dat vind ik het allerleukste, om mensen te leren hoe je Chinees kookt." Binnenkort gaat ze voor opnames naar China om de kijkers een blik te gunnen in de echte Chinese keuken.

Ze gaat nog steeds graag terug naar haar geboorteland maar ze voelt zich er niet thuis. "In Nederland ook niet honderd procent. Ik hoor er door mijn uiterlijk ook nooit echt bij", zegt ze. Discriminatie? Nee daar heeft ze dan weer geen last van. "Ja, vroeger riepen kinderen weleens 'loempia', maar je moet je ook niet te snel gediscrimineerd voelen."

'Altijd aan het werk'

Wonen op het mooiste landgoed van Brabant, elf goedlopende horecabedrijven en toch heeft Eveline nog niet het gevoel dat ze echt succes heeft. "Er is geen balans in mijn leven," zegt ze. "Ik ben altijd aan het werk, zeven dagen in de week." Haar vriend Marc klaagt er over, bekent ze. Maar vooralsnog kan ze haar werk maar moeilijk loslaten. "Vooral door het personeel. Ik heb in China altijd een grote familie gehad, dit voelt voor mij hetzelfde, het is familie."

Maar als je dan diep in haar hart kijkt dan weet ze het wel wat ze uiteindelijke wil: nog maar één restaurant en doen waar ze nu bijna niet meer aan toekomt: koken. "Dat is mijn droom," zegt ze een brede lach.

