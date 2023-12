Met drank en drugs en veel te hard op de A16: celstraf geëist voor ongeluk

Een man die onder invloed en met 183 kilometer per uur een ernstig ongeluk veroorzaakte op de snelweg A16 bij Prinsenbeek, heeft woensdag twee jaar celstraf horen eisen. Ook zou de man uit Rotterdam vier jaar niet meer achter het stuur mogen zitten. De officier van justitie eiste dit woensdagmiddag bij de rechtbank in Breda.

Het ongeluk gebeurde 10 december vorig jaar. De 21-jarige Rotterdammer reed in de vroege nachtelijke uren achterop een vrachtwagen. De man en iemand anders die bij hem in de auto zat, raakten gewond. De inzittende liep een zware hersenschudding, een gebroken schouder en een snee in zijn voorhoofd. De vrachtwagenchauffeur, een toen 46-jarige man uit het Gelderse Rossum, kwam met de schrik vrij.

Brokstukken

Door de klap van de botsing lag de snelweg bezaaid met brokstukken. Onder meer het motorblok van de auto en de laadklep van de vrachtwagen werden losgerukt. De auto van de brokkenpiloot werd in beslag genomen voor verder onderzoek.

Justitie wond er geen doekjes om: de automobilist lapte allerlei verkeersregels aan zijn laars. Niet alleen had hij alcohol en drugs gebruikt. Ook reed hij minstens 50 kilometer per uur te hard. Daardoor kon hij amper remmen en was de botsing met de vrachtwagen onvermijdelijk.

Verder had de chauffeur geen geldig rijbewijs en hij had nog een voorwaardelijke straf staan. Justitie eiste ook dat de verdachte aan het slachtoffer een schadevergoeding van 11.000 euro moet betalen.

De auto die door de man werd bestuurd, raakte zwaar beschadigd: