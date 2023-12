Man rijdt met 50 per uur door wasstraat, maar die is nu weer bijna de oude

Het heeft even geduurd, maar de aan gort gereden CarWash in Oss is weer bijna als nieuw. Begin september verloor een bestuurder de macht over het stuur en reed vol gas met zijn auto door de wasstraat. Daarbij liet hij een spoor van vernieling achter in de wasstraat. Na maanden repareren kunnen de auto’s nu weer bijna aansluiten in de rij.

Misschien herinner je je de beelden nog, want het voorval zag er behoorlijk spectaculair uit. Een oudere man gaf per ongeluk gas en daardoor schoot zijn auto met 50 kilometer per uur door de wasborstels. Een medewerker kon net op tijd opzij springen, onderweg schepte hij nog net geen fietser en uiteindelijk kwam de auto buiten tegen een boom tot stilstand. "Ik schreeuwde nog: remmen! Maar dat had niet zoveel zin”, blikt Tom Muskens bij Dtv Nieuws terug. “Je ziet dat soort dingen weleens in Amerika gebeuren, maar je verwacht niet dat zoiets ooit bij ons voorkomt.” De bestuurder kwam gelukkig met de schrik vrij. Maar al snel werd duidelijk dat er aan deze wasstraat geen eer meer te behalen was. Er moest een hele nieuwe installatie komen. "Ik dacht dat het wel even zou duren, maar had niet verwacht dat het zo veel tijd in beslag zou nemen", zegt Muskens. Na bijna drie maanden dicht te zijn geweest, kan The CarWash weer bijna open. "De machinebouwers zijn inmiddels bijna klaar met het plaatsen van de installatie. Volgende week wordt de besturing en de software ingeregeld en dan zijn we een heel eind klaar", klinkt Muskens opgewekt. Hij verwacht de vrijdag of zaterdag voor Kerstmis weer open te gaan. Bekijk hier hoe de auto op spectaculaire wijze door de wasstraat zoefde: