Willem baalt van het snellaadstation achter zijn tuin: 'Ineens was het er'

Willem Derks uit Veghel baalt als een stekker. Bijna tegen zijn achtertuin, midden in een woonwijk staat al een tijd een snellaadstation voor elektrische auto’s en busjes. Het laadstation mocht er komen zonder dat er een vergunning voor nodig is. En dat verbaast Willem enorm.

Willem is vooral bang voor de overlast. “Als ik in de achtertuin zit hoor ik de laadpalen”, zegt hij. Maar er is ook andere overlast. “Vorige week stond hier nog iemand te laden en had zijn muziek keihard staan. Ja, dat soort dingen krijg je. Ook dumpen mensen hier hun afval.”

“In februari stonden ze er ineens.” Willem loopt door zijn achterpoort zijn tuin uit. Achter zijn tuin is een plaats met garageboxen. Op een open stukje grond naast een garage staan twee laadpalen en een elektriciteitskastje. Het is op nog geen drie meter van zijn achtertuin.

“Ik heb geen bezwaar kunnen maken. Er is helemaal geen overleg geweest. Dan hadden we mee kunnen denken over een betere plek”, zegt Willem. “Dit is echt midden in de woonwijk. Verderop is een tankstation. Waarom is het niet daar neergezet.”

Siemerink legt uit waarom het laadstation juist daar staat. “We zijn in heel Nederland op zoek naar plekken. We zoeken juist naar plekken binnen de bebouwde kom.” Het bedrijf doet dat omdat er steeds meer elektrische auto’s gaan rijden. Vooral van bedrijven.

“In woonwijken rijden veel koeriersdiensten, maar ook taxi’s en loodgieters. Die rijden in de toekomst allemaal elektrisch”, legt Siemerink uit. “Die hebben ook een plek nodig om tussendoor op te kunnen laden. De gewone laadpalen in wijken kunnen niet snel genoeg laden. Daarom zetten we snellaadstations neer.”

We vinden het jammer dat er zoveel weerstand is in de buurt”, zegt Siemerink. We willen zo min mogelijk overlast veroorzaken. Maar, we staan in ons recht om het laadstation neer te mogen zetten. Wel komt er regelmatig iemand langs om te controleren of het geen rommeltje is.”

Het snellaadstation in Veghel is tot nu toe de enige van het bedrijf in Brabant. “Het is een hele puzzel om goede plekken te vinden’, zegt Siemerink. “We moeten aan grond kunnen komen en er moet ruimte zijn op het elektriciteitsnet. Vooral in Brabant is het elektriciteitsnet erg vol.”