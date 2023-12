Brabant geniet van prachtige dubbele regenboog: dit zijn de mooiste foto's

Wie woensdag aan het eind van de middag naar buiten keek, werd getrakteerd op een schitterende dubbele regenboog. Het natuurverschijnsel werd onder meer in Breda, Tilburg, Dongen en Kaatsheuvel gezien. Dat de regenboog op zoveel plekken te zien is, komt niet vaak voor. Meestal gebeurt dat alleen bij lokale buien. Dus dat zo'n beetje heel midden-Brabant een dubbele regenboog ziet, is bijzonder. Al gebeurde het in september ook al een keer door heel Brabant.

De regenboog vanuit De Bankier in Tilburg (foto: Tais).

Foto: Miriam van Caulil-Wittenbols

Foto: Johan van Strien

Een dubbele regenoog boven het terrein van het Brabants Afval Team (foto: Joep Klazen).

Foto: Letitia de Kruif.

Vlakbij knooppunt Zonzeel waren de bogen ook goed te zien (foto: Kees Vissers).

De dubbele regenboog boven Tilburg (foto's: Angela Matthijssen en Sandra Aarts).

