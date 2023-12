Beekse Bergen verrast door geboorte van olifantje

Heuglijk nieuws van Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek: daar is zondagavond een tweede olifantenkalfje geboren. Het pasgeboren olifantje werd eigenlijk per toeval opgemerkt door een verzorger.

Het diertje is gezond geboren, meldt het park. Om zondagavond om kwart over elf kwam het gezonde vrouwtje met de naam Ajabu ter wereld. Een maand geleden kwam het eerste Afrikaanse olifantenkalf ter wereld, Mosi.

Verrassing

Voor het park was het moment van de geboorte overigens een verrassing. Hoofd dierenverzorging Yvonne Vogels zag het kalfje zondagavond plots lopen toen ze via de webcam keek of alles in orde was met de kudde, zo vertelt ze.

"Na de komst van het vorige kalfje, Mosi, houden we alles extra nauwlettend in de gaten. Op zondagavond keek ik op de webcam en ik dacht de kleine Mosi wat wankel op de benen te zien. Niet veel later zag ik Mosi én de jongste aanwinst in beeld.”

Afrikaanse olifanten zijn gemiddeld 22 maanden drachtig. Daarom verwachtte het park het kalfje ergens in januari. "Maar we zijn ontzettend blij dat Ajabu gezond ter wereld is gekomen”, besluit Vogels.

