Frank du Mosch is nog steeds gek op dat donkere danscafé in Tilburg

Danscafé De Spoel was een klein, donker hol in het Tilburg van de jaren tachtig. Maar dit danshol veranderde het leven van journalist Frank du Mosch en zijn kameraden. En het kuste de stad wakker. Als hij er na veertig jaar weer terugkeert, is hij geraakt: “Hier woonde ik”, zegt hij geëmotioneerd. “Met leren jas en geblondeerd haar.”

Het pand van De Spoel is er nog steeds, in de Fabrieksstraat, hartje Tilburg. Met nog altijd rolluiken voor de ramen met graffiti erop. Het lijkt een klein kasteeltje in de straat. Als Du Mosch er weer staat, voelt hij de jaren tachtig: “Onze generatie was verre van zorgeloos, maar what the fuck: we lééfden gewoon.”

Hij kwam in 1981 in Tilburg wonen en deed een reeks opleidingen, om uiteindelijk bij journalistiek uit te komen. Na zijn opleiding werd hij presentator van het Jeugdjournaal en later programma’s als Netwerk en Studio MAX Live.

Du Mosch woont nu in het Gooi en heeft twee kinderen van in de twintig. “Ze vinden dat ze het heel zwaar hebben en dat is denk ik ook zo.” Maar dat was het in zijn Tilburgse tijd ook: “Toen ik van de middelbare school kwam, zei de decaan: 'Kies maar iets wat je leuk vindt, want of je werk krijgt, is een heel onzeker verhaal.' Er was een jeugdwerkloosheid van dertig procent. Dus alle mensen in mijn omgeving die waren afgestudeerd, waren werkloos.”