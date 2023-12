Geen treinen van en naar station Tilburg door verdachte tas op perron

Er rijden donderdagmiddag geen treinen van en naar het station Tilburg. Het hele station is ontruimd. Aanleiding is een rugzak die op een perron is achtergelaten en waarvan de inhoud niet bekend is.

Behalve alle perrons zijn ook alle winkels op het NS-station ontruimd door de politie en boa's van de gemeente. Specialisten van de politie zijn onderweg naar het treinstation voor onderzoek.

Om tien over half vijf meldden beveiligers bij de politie dat er een rugzak was achtergebleven op het perron nadat een trein was vertrokken. "Aan de hand van de omschrijving die de beveiliging gaf, was er volgens onze specialisten aanleiding om voorzorgsmaatregelen te nemen", vertelt een politiewoordvoerder.

Volgens hem is er nauw overleg met de NS en ProRail over de afwikkeling van de situatie. "We zijn er met man en macht mee bezig om het zo snel mogelijk op te lossen. Het zou zomaar kunnen gaan om een reiziger die zijn bagage is vergeten. Daarom zal er een oproep worden gedaan in de trein die kort daarvoor uit Tilburg is vertrokken."

Vertraging

Honderden treinreizigers wachten achter afzetlinten totdat het NS-station weer wordt vrijgegeven. Hoe lang dat gaat duren is onduidelijk. De politie waarschuwt voor ernstige vertraging. "Helaas kan dit niet anders in verband met de veiligheid", laat de politie op social media weten.

De NS laat via een woordvoerder weten dat het wacht op een sein van de politie dat alles weer veilig is. "Tot die tijd is het protocol om geen treinen te laten rijden van en naar het station in Tilburg. We hopen natuurlijk om alles zo spoedig mogelijk weer volgens de normale dienstregeling te laten rijden."