Reizigers wachten in de kou na ontruiming station Tilburg: 'Flink balen'

Gelaten afwachten. Meer konden de reizigers die op station Tilburg zijn gestrand donderdag niet doen. Iets na vijf uur werd het station ontruimd, omdat daar een verdachte rugzak was gevonden. Sindsdien reden er geen treinen van en naar Tilburg en kunnen de reizigers nergens heen. "Ik heb het heel koud."

Het merendeel van de reizigers was rond zeven uur opgehaald door vrienden of familie. Anderen hadden de streekbus kunnen pakken, om zo op station Breda of Den Bosch te komen. Tientallen reizigers stonden rond zeven uur nog steeds te wachten. "Mijn telefoon is leeg, dus ik heb geen idee wat er aan de hand is. Ik moet nog ruim drie uur reizen. Ik ben onderweg naar Emmen in Drenthe", vertelt Alexander Kammerman. Hij heeft wel begrip voor de ontruiming. "Veiligheid voorop, maar het is wel vet balen als je nog een lange rit voor de boeg hebt."

"Toen ik aankwam was er al een afzetlint gespannen."

Ook Marc Staps staat te wachten op duidelijkheid. "Normaal duurt het bij zo'n situatie wel drie uur voordat het station weer wordt vrijgegeven", weet hij. "Ik kwam hier aan en zag heel veel hulpdiensten. Je kunt niets anders dan gelaten afwachten. Als je vaak met de trein reist, weet je dat dit kan gebeuren. Ik ben al blij dat het niet regent." Floor van der Heijden was onderweg naar een etentje met haar hockeyteam, toen ze zag dat ze het station niet in kon. "We zijn kampioen geworden. We zouden een hapje gaan eten maar ik kan er nu niet komen. Flink balen. Ik kwam met de fiets aan en toen was er al een afzetlint gespannen. Normaal ben je zo met de trein van Tilburg in Eindhoven, dus dit is wel irritant."

"Het is heel erg koud."

Sommige reizigers moeten maar een half uur reizen, anderen zullen laat thuis zijn. Dat geldt ook voor Charléne Kommers, die nog naar Zeeland wil. "Ik wilde de trein van vijf uur pakken. Maar opeens kwam er politie en werd alles afgezet in de stationshal. We moesten daarna naar buiten. Vooral de onwetendheid is vervelend. Er wordt weinig informatie gegeven, waarschijnlijk niet omdat ze geen paniek willen zaaien. Ik moest in de media lezen wat er aan de hand is." Als het nog lang duurt, gaat Charléne een hotel boeken. "Het is heel erg koud." Van die kou had ook Rik van Beers last. Hij werkt bij de Albert Heijn to Go die op het station zit. "We moesten op last van de politie naar buiten. Ik hoop eigenlijk dat we dicht blijven, dan kan ik naar huis. Ik heb het koud," zegt hij. Ook op de stations in Breda, Den Bosch en Eindhoven was het druk, omdat reizigers niet naar Tilburg konden met de trein. Na onderzoek van de politie bleek uiteindelijk dat er niks gevaarlijks in de tas zat. Iets voor acht uur werd het station in Tilburg weer vrijgegeven en konden reizigers hun weg vervolgen.

Veel reizigers gaan met de streekbus mee (foto: Corrado Francke).