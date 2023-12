Station Tilburg urenlang ontruimd: verdachte tas blijkt niet gevaarlijk

Het station in Tilburg is donderdag vroeg in avond urenlang afgesloten geweest vanwege een achtergelaten tas. Het hele station en de omgeving buiten werden ontruimd en er reden geen treinen van en naar het station. Rond kwart voor acht maakte de politie bekend dat het vals alarm was. Er bleek niets verdachts in de tas te zitten en het station werd weer vrijgegeven.

Om tien over half vijf meldden beveiligers bij de politie dat er een rugzak was achtergebleven op het perron, nadat een trein was vertrokken. "Aan de hand van de omschrijving die de beveiliging gaf, was er volgens onze specialisten aanleiding om voorzorgsmaatregelen te nemen", vertelde een politiewoordvoerder. Reizigers moesten rekening houden met uren vertraging.

Specialisten van de politie deden op het treinstation onderzoek en bleven nauw in overleg met de NS en ProRail. De NS wachtte vervolgens op een sein van de politie dat alles weer veilig was. "Tot die tijd is het protocol om geen treinen te laten rijden van en naar het station in Tilburg", liet een woordvoerder weten.

Omdat het zou kunnen gaan om een reiziger die zijn bagage was vergeten, werd er ook een oproep gedaan in de trein die kort daarvoor uit Tilburg was vertrokken.

Vertraging

Honderden treinreizigers wachtten achter afzetlinten totdat het NS-station weer werd vrijgegeven. Aanvankelijk stonden veel passagiers achter een afzetlint onder de overkapping van het treinstation. Totdat ze later door de politie werden opgedragen om nog meer afstand te nemen.

Explosievenhond

Uiteindelijk kwam er een 'explosievenhond' naar Tilburg om de experts te helpen met besluiten nemen. Omdat die vanuit Zeeland moest komen, duurde het lang voordat het onderzoek verder kon. Er bleken uiteindelijk geen verdachte dingen in de tas te zitten.

Reizigers moesten een paar uur wachten tot ze weer verder konden: