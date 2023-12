PSV mist veel kansen, maar boekt vijftiende competitiewinst op rij

Na uitoverwinningen op FC Twente, Sevilla en Feyenoord verwachtten de meeste PSV-supporters donderdagavond een eenvoudige thuisoverwinning op sc Heerenveen. Na een indrukwekkende minuut stilte voor het overleden erelid Wim van der Leegte liet de ploeg van trainer Peter Bosz zien hongerig te zijn naar de vijftiende winst op rij in de Eredivisie. Die kwam er ook, al lieten de Eindhovenaren wel veel kansen liggen. Guus Til voor rust en Ricardo Pepi in de tweede helft zorgden voor de 2-0 overwinning.

Het eerste half uur van de wedstrijd bleef de brilstand op het scorebord staan, maar dat betekent niet dat er niets gebeurde in het Philips Stadion. PSV kreeg kans na kans, maar de echte overtuiging ontbrak bij de meeste pogingen. En soms was er een beetje pech, zoals bij het aangeraakte schot van Joey Veerman dat net naast de paal vloog. De mooiste doelpoging kwam op naam van Ismael Saibari, die na een indrukwekkende solo vanaf de middenlijn maar net via een Heerenveen-speler naast schoot.

Gelukkige assist

Na 33 minuten was het eindelijk raak, al had PSV hier wat geluk. Malik Tillman kreeg op links de bal aangespeeld en gaf snel voor. Zijn voorzet werd licht getoucheerd door Heerenveen-verdediger Oliver Braude en belandde voor de voeten van Guus Til: 1-0. En zo betaalde Tillman het vertrouwen van een basisplaats uit. Til kreeg op slag van rust een goede kans om de stand te verdubbelen, maar doelman Andries Noppert kreeg de bal in zijn handen geschoten.

Afgekeurde goal

Sc Heerenveen was in de eerste helft ook een aantal keer gevaarlijk en liet zien niet zomaar de lange reis naar Eindhoven te hebben gemaakt. In het begin van de tweede helft gaf PSV echter direct aan wie de baas op het veld was. Rechtsback Sergiño Dest was al snel gevaarlijk en schoot na een goede kapbeweging net naast. Kort daarna was het raak door spits Luuk de Jong, die bij een corner op de goede plek stond om binnen te tikken. Het feest werd gevierd met de eigen aanhang, maar toen de bal eenmaal op de middenstip lag, keurde scheidsrechter Bas Nijhuis de goal op advies van de VAR alsnog af vanwege hands.

Gemiste kansen

PSV bleef op jacht gaan naar de 2-0. En net als in de eerste helft creëerde de ploeg van trainer Peter Bosz veel kansen. Joey Veerman was dichtbij de tweede Eindhovense treffer en in de rebound gleed De Jong de bal op de lat. Sc Heerenveen beperkte zich veelal tot counteren, maar door de 1-0 stand bleef het wel spannend.

Gouden wissel

Bosz greep in en stuurde met Yorbe Vertessen en Ricardo Pepi twee frisse krachten het veld in. Pepi stond pas net binnen de lijnen, of hij kon al doen waarvoor hij naar PSV is gehaald. Na een fout van verdediger Syb van Ottele liep de spits alleen af op Noppert en de Amerikaan maakte geen fout: 2-0. Vijf minuten later liet Pepi een grote kans op de 3-0 liggen, dat was helemaal een gouden invalbeurt geweest. In de slotfase gunde Bosz ook Mauro Junior een invalbeurt. De Braziliaan was maanden uit de roulatie wegens blessureleed.

Champions League

Door de vijftiende overwinning op rij gaat PSV met veel vertrouwen naar de volgende thuiswedstrijd, volgende week dinsdag tegen Arsenal. Beide ploegen zijn al zeker van overwintering in de Champions League. PSV speelt dit kalenderjaar verder nog de uitwedstrijd tegen AZ en het bekerduel thuis tegen FC Twente.