NVWA sluit alle bakkerijen van Van Keulen door ernstige hygiëneproblemen

Alle veertien winkels van Bakkerij Van Keulen zijn per direct gesloten na een inval door de NVWA. Inspecteurs constateerden donderdag meerdere ernstige overtredingen van de hygiënevoorschriften. Die waren zo serieus dat er een acuut gevaar was voor de volksgezondheid, aldus de NVWA. Eigenaar Gerard van Keulen sprak vrijdagochtend in eerste instantie over technische problemen bij de centrale bakkerij en zei zaterdag weer open te zijn.

De NVWA heeft het bedrijf direct stilgelegd. Alle winkels zijn daarom vrijdag gesloten. Dat blijft zo tot het bakkersbedrijf weer voldoet aan de wettelijke hygiëne-normen. "Er zal dan eerst opnieuw een inspectie door ons worden uitgevoerd en als alles in orde is, mag het bedrijf weer open", stelt een woordvoerder van de NVWA vrijdagochtend. 'Inderdaad zo'n probleem'

Dat is een heel andere verklaring dan het bedrijf aanvankelijk zelf gaf vrijdag. Eigenaar Gerard van Keulen gaf eerder op de ochtend nog aan Omroep Brabant aan dat het om een technische storing in de productielijn ging. Dat valt ook te lezen op briefjes die zijn opgehangen op de deuren bij de gesloten bakkerijen. "Sinds vannacht ligt de productie stil", sprak Van Keulen eerder. Volgens de eigenaar kon de timing haast niet slechter voor de bakkerijketen, omdat het nu erg druk is. Daar kwam hij dus later op terug. Nadat Van Keulen werd geconfronteerd met het nieuws van de NVWA, gaf hij toe dat 'er inderdaad zo'n probleem speelt in de productielijn in de centrale bakkerij'. Bakker van Keulen zit vooral in Brabant en over de grens is Gelderland. De keten heeft in totaal veertien bakkerijen. Gerard van Keulen wilde vrijdagochtend niet nader reageren op het nieuws. "Het zit mij nogal hoog."

In Zaltbommel is de bakkerij dicht en hangt een briefje op de deur.