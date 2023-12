Grote partij cobra’s en ander vuurwerk in appartement, man opgepakt

In een appartement in de wijk Heuvelkwartier in Breda heeft de politie donderdag een 26-jarige man opgepakt die meer dan tweehonderd cobra’s in zijn huis bewaarde. De politie kwam de verdachte op het spoor via zijn account op de berichtendienst Telegram.

Op dat account, met de naam VuurwerkBreda, wordt professioneel vuurwerk aangeboden, zo meldt de politie. De totale vangst is 248 stuks Cobra 6 en 94 vuurwerkshells. Ook werd er krachtig Bulldog-vuurwerk gevonden. De bewoner wil niet vertellen waar de partij vuurwerk vandaan komt. De man krijgt een boete, meldt de politie.